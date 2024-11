Messi, „îngropat“ în bani, în SUA: venitul său anual, de când a semnat cu Inter Miami

Fotbalul modern a ajuns să fie dominat de marketing. În Occident, primează, totuși, rezultatele de pe teren și performanțele sportive generează venituri mai mari. Nu peste tot însă funcționează acest mecanism.

Exemplele în acest sens ne sunt furnizate de Arabia Saudită și de Statele Unite ale Americii. În Regat, întrecerea internă a fost „invadată“ de niște jucători mult prea buni pentru nivelul competițional din Asia. Dar asta pentru că scopul principal al aducerii acestor jucători n-a fost unul fotbalistic, ci a avut o legătură cu folosirea sportului pe post de „detergent“ pentru imaginea Arabiei Saudite la nivel global.

În SUA, întâlnim o situație oarecum similară. Doar că aici, obiectivul e altul. Și anume promovarea fotbalului – soccer, cum spun americanii. Pentru că, deși a găzduit un Campionat Mondial în 1994 și se pregătește de organizarea altuia în 2026, de această dată cu Mexic și Canada, America nu vede fotbalul pe lista sporturilor cu mulți iubitori. În SUA, primele locuri în topul preferințelor sunt ocupate de fotbalul american, baschet, baseball, box, golf și hochei. Abia apoi apare soccer-ul pe listă, cu precizarea că fanii americani ai „sportului-rege“ (în restul lumii) provin din comunitățile de hispanici, asiatici și europeni.

Și, totuși, șefii soccer-ului din Statele Unite lucrează intens la promovarea acestui sport pe plan local. În acest sens, a și fost finanțată aducerea unui colos, precum Lionel Messi (37 de ani) la Inter Miami în iulie 2023. Mutarea a sporit, într-adevăr, interesul pentru meciurile acestei formații, însă, deocamdată, n-a produs vreun rezultat sportiv spectaculos.

A ales viața frumoasă, în locul petrodolarilor

Atunci când a bătut palma cu Inter Miami, unde președinte e celebrul David Beckham (49 de ani), fost fotbalist uriaș, Messi a refuzat șansa de a câștiga o sumă astronomică, de 400 de milioane de dolari pe an, în Arabia Saudită. La vremea respectivă, argentinianul și-a motivat decizia, spunând că a promis familiei un alt tip de viață pe final de carieră. Și, într-adevăr, viața frumoasă de la Miami nu se compară cu ce îți oferă Arabia Saudită. În plus, la Inter Miami, Messi și-a creat propriul paradis.

Aici, au „aterizat“ și cei mai buni prieteni ai lui Leo din perioada Barcelona. Vorbim despre Jordi Alba (35 de ani), Sergio Busquets (36 de ani) și Luis Suarez (37 de ani). Iar pe bancă a fost instalat antrenorul argentinian, Gerardo Martino (61 de ani). În lumea fotbalului, se știe că „Tata“ Martino e antrenorul preferat al lui Messi. De altfel, tot la intervenția acestuia, tehnicianul a avut un mandat la Barcelona (2013-2014) și altul ca selecționer al Argentinei (2014-2016).

Banii curg, titlul se ratează

La Inter Miami, Messi „taie şi spânzură“ pe bani grei. Venitul său anual la acest club se ridică la 20,4 milioane de dolari. Dar când adăugăm și sumele câștigate de Leo din contracte de publicitate, atunci vedem că starul formației americane ajunge la un total de 135 de milioane de dolari pe an! Și ocupă locul 2, la acest capitol, în clasamentul mondial, după Cristiano Ronaldo (260 de milioane de dolari).

Totuși, apare o întrebare: ce rezultate a obținut Inter Miami pe teren, după ce l-a „îngropat“ pe Messi în bani și i-a făcut toate poftele? Deocamdată, nimic spectaculos.

Anul trecut, Messi a condus Inter Miami spre primul ei trofeu din istorie, Cupa Ligii. Apoi, în debutul acestui sezon, echipa a cucerit un alt trofeu, Supporters' Shield. Aici însă vorbim despre o întrecere mai degrabă amicală din perioada de pregătire. Și cam atât! În rest, atât în sezonul trecut, cât și în cel aflat în desfășurare, Inter Miami a ratat titlul în Major League Soccer (MLS).

În 2023, Inter Miami n-a prins nici măcar play-off-ul, în condițiile în care s-a clasat pe locul 14 din 15 după sezonul regulat! Din acest punct de vedere, situația s-a îmbunătățit radical în actuala stagiune. Inter Miami a câștigat locul 1 în sezonul regulat, dar apoi a ieșit din lupta pentru titlu în prima fază eliminatorie! Aici, Messi și colegii săi au dat de Atalanta United, ocupanta locului 9 din 15 după sezonul regulat. Și a fost nevoie de trei partide ca să fie decisă echipa calificată! Inter Miami a câștigat acasă, cu 2-1, dar a cedat, în deplasare, cu același scor. Al treilea meci, din nou găzduit de Inter Miami, a fost pierdut de Messi și ai lui, cu 2-3. Un final dezamăgitor pentru un sezon de la care erau așteptări mult mai mari.

În ceea ce îl privește pe Messi, bilanțul său personal la formația din MLS are cifre excelente. În 39 de meciuri, el a înscris de 34 de ori și a furnizat 18 pase decisive. Și când vedem ce „țeapă“ uriașă și-au luat saudiții cu Neymar, ne dăm seama că, în cazul lui Messi, vorbim totuși de un star care și-a câștigat salariul, având niște prestații pe măsura reputației sale.

Cristiano Ronaldo, productiv, dar degeaba

Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, cei doi fotbaliști care au făcut furori la nivel mondial, ani la rând, au părăsit Europa, la scurt timp unul după altul. Portughezul a fost primul care a făcut pasul spre Asia, în ianuarie 2023. Apoi, în vara acelui an, Messi a ajuns în SUA. Dacă Leo și-a trecut, totuși, în cont două trofee cu Inter Miami, în schimb, în dreptul lui Ronaldo figurează un mare zero la acest capitol. Starul portughez de 39 de ani are 79 de meciuri, 68 de goluri și 18 assist-uri la Al-Nassr Riad, dar a ratat toate trofeele posibile cu formația saudită până acum! De aici, și manifestările sale urâte la adresa colegilor, periodic, când Al-Nassr a pierdut câte o partidă decisivă sau o finală.