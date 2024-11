Cronica unui eşec anunţat

În acest moment România este un stat paralizat. Ceea ce s-a ȋntâmplat pe 24 noiembrie este doar culminarea unui deceniu de ignoranţă prezidenţială, incapacitate guvernamentală şi indiferenţă politică. Să fim serioi, sunt ani buni de când se atrage atenţia asupra discursurilor anti-occidentale, ȋn principal cele neasumate, propagate de pe conturi false.

Sunt zece ani, de la anexarea Crimeii de catre Rusia, de când se vorbeşte de pericolul războiului hybrid. Vorbesc aliaţii, vorbesc oameni din mediul universitar, strategi, ziarişti, activişti. S-au tras semnale de alarmă, s-au scris rapoarte, articole, s-au arătat exemplele ţărilor din jur, s-au devoalat narativele şi modul lor de propagare – totul degeaba. 10 ani mai târziu am devenit complet vulnerabili ȋn faţa acţiunilor răuvoitoare din afara si dinăuntrul tarii.

Cum s-a ajuns aici? (1) In primul rând prin indiferenţa celor perindaţi la guvernare, preocupaţi continuu de bunăstarea proprie şi de permanentizarea partidelor lor la putere. Interesul de partid a devenit mai puternic decât interesul de stat. (2) In al doilea rând prin lipsa de educaţie strategică (sau educaţie ȋn general) a guvernanţilor şi astfel imposibilitatea acestora de a inţelege transformarea radicală a contextului regional din ultimul deceniu şi impactul asupra României. (3) In al treilea prin politizarea instituţiilor statului, intr-atât incât incompetenţa este acum generalizată (cu câteva excepţii). (4) In al patrulea, prin aruncarea in derizoriu, din indiferenţă şi ignoranţă, a prognozelor si analizelor menite sa ajute la ancorarea in context a guvernantilor si a politicilor lor. Nu ȋşi găseau utilitatea ȋn promovarea exclusivă a interesului de partid. (5) In al cincilea, prin manipularea politică a proceselor democratice, mai ales şi ȋn principal a alegerilor. Tot acest an a fost un lung şir de decizii arbitrare şi contradictorii, menite doar a asigura procentele dorite partidelor la putere. (6) In al şaselea, prin continuarea practicii Băsescu de interferenţă a serviciilor de informaţii ȋn politica românească. (7) şi nu ȋn ultimul rând, ca o consecinţă periculoasă a tuturor celor enumerate, prin erodarea constantă a ȋncrederii populaţiei ȋn toate instituţiile statului şi ȋn orice proces politic, mai ales cel de guvernare.

Acest cocktail este de natură a şubrezi sănătatea oricărui stat şi este de-a dreptul otrăvitor ȋn timpuri de război, militar şi hibrid. Nu vă lăsaţi păcăliţi de plasarea exclusive a responsabillităţii ȋn afara României, responsabilitatea o poartă ȋn primul rând oamenii politici, cei care s-au perindat la guvernare şi au dus miopia strategică şi ticăloşia politică ȋn acest punct culminant. Subrezenia statului român este poarta de intrare a influenţei externe ȋn România. Neȋncrederea populaţiei ȋn tot ce are legătură cu politicul este scânteia care aprinde fitilul, fie el de fabricaţie rusească sau autohtonă. Tăcerea asurzitoare a guvernanţilor, ȋn frunte cu preşedintele, din jurul subiectelor mari – cum ar fi războiul din Ucraina – a lăsat spaţiu generos discursului anti-occidental, hrănit de frica justificată de apropierea războiului şi de efectele sale.

Nu neg implicarea Rusiei în politica românească, am denunțat-o in repetate randuri. Dar ceea ce se intamplă acum, la aceste alegeri, nu ar fi posibil fără vulnerabilizarea oricărui şi tuturor proceselor politice de cătte insăşi clasa noastra politică. Dincolo de numirea incompetenţilor ȋnrudiţi, ȋncumetriţi sau ȋn alt fel apropiaţi, toate manipulările politicianiste menite doar a păstra puterea au şubrezit instituţiile şi au corupt procesele democratice. Pe aceasta şubrezire se ȋnalţă Georgeşti care se dau căpitani şi Dughini care ne râd in nas.

Am tot spus că aceste alegeri sunt de o importanţă crucială pentru următorul deceniu. Nu aş fi crezut, ȋnsă, că evenimentele ne vor da atât de brutal şi incontestabil dreptate. Cel/cea care va fi următorul preşedinte al României şi cei care vor deveni parlamentari au o misiune uriaşă, mai grea chiar decât menţinerea parcursului occidental al României: recăştigarea ȋncrederii populaţiei ȋn actul politic şi de guvernare, ȋn alegeri, ȋn partide şi ȋn propria lor importanţă ca locuitori ai ăţii. Doar astfel vom fi apăraţi de acţiuni răuvoitoare din afara si dinăuntrul ţării.

Alegerile din 24 noiembrie au aruncat tara in haos, dezvaluind incapacitatea statului roman de a face fata