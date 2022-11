Ce spun experții chinezi despre întâlnirea Biden – Xi. China la zi

Revista presei „China la zi” își reia activitatea. În materialul de astăzi vă prezentăm selecții din declarațiile oficiale făcute de purtătorii de cuvânt ai Ministerului chinez al Afacerilor Externe și din presa chineză, referitoare la principalele subiecte prezentate în prima jumătate a acestei luni:

1. Încheierea cu succes a celei de-a cincea ediții a Expoziției Internaționale de Import din China pe data de 10 noiembrie 2022.

2. Participarea premierului chinez Li Keqiang la o serie de evenimente în perioada 11-13 noiembrie:

3. Întâlnirea fizică dintre președintele chinez Xi Jinping și Joe Biden în marja summit-ului G20, organizat pe insula Bali, în Indonezia. (14 noiembrie 2022)

4. Declarația emisă în urma summit-ului G20 subliniază valoarea identificării punctelor comune și punerii deoparte a diferențelor.

1. Cea de-a 5-a ediție a Expoziției Internaționale de Import din China s-a încheiat cu succes la Shanghai, pe data de 10 noiembrie 2022

Cea de-a 5-a ediție a Expoziției Internaționale de Import din China (EICC) (中国国际进口博览会 Zhongguo guoji jinkou bolanhui) a avut loc la Shanghai, în perioada 5-10 noiembrie. EICC a fost lansată de președintele Xi Jinping în timpul forumului „Centura și Drumul” în mai 2017, fiind organizează an de an. Târgul din acest an este primul după intrarea în vigoare a Acordului Regional de Parteneriat Economic Cuprinzător (ARPEC, abreviat RCEP în limba engleză) (1 ianuarie 2022), stabilit între 15 părți (cele zece țări ASEAN – Brunei, Cambodgia, Indonezia, Laos, Malaezia, Myanmar, Filipine, Singapore, Thailanda, Vietnam și China, Japonia, Coreea de Sud, Australia, Noua Zeelandă), multe companii din țările membre RCEP folosind EICC ca platformă pentru accelerarea procesului de integrare pe piața chineză.

Evenimentul a inclus o serie de activități, printre care Expoziția pentru întreprinderi și comerț care a fost amenajată în șase zone principale: tehnologii și echipamente, produse de consum, produse alimentare și agricole, autovehicule, instrumente medicale și medicamente și comerțul de servicii. (sursă: aici și aici)

Care au fost realizările și implicațiile celei de-a 5-a ediții a Expoziției Internaționale de Import din China (EICC)?

Potrivit declarației făcute de Zhao Lijian, unul dintre purtătorii de cuvânt ai MAE din R.P.Chineză, în cadrul unei conferințe de presă susținută pe data de 11 noiembrie, „Cea de-a cincea ediție a Expoziției Internaționale de Import din China s-a încheiat cu succes la Shanghai” pe data de 10 noiembrie, „atingându-și obiectivele mult dorite, acelea de a fi un eveniment reușit, fascinant și productiv.”

„Volumul tranzacțiilor preconizate a ajuns la 73,52 miliarde de dolari americani, o creștere de 3,9% față de ediția anterioară și acoperă proiecte în mai multe domenii emergente precum dezvoltarea durabilă și producția digitală. Peste 2.800 de companii din 127 de țări și regiuni au participat la expoziția de afaceri, lansând 438 de produse, tehnologii și servicii noi în premieră mondială. Pentru prima dată în acest an a fost lansată o platformă digitală EICC, care a atras 368 de companii de echipamente tehnice să participe online și să utilizeze tehnologia cloud în relațiile comerciale. Pe lângă expoziția de afaceri, Forumul Economic Internațional Hongqiao al acestei ediții a EICC a organizat și evenimente minunate precum un forum la nivel înalt despre „Acordul Regional de Parteneriat Economic Cuprinzător (ARPEC) și deschiderea la un nivel superior”, seminarul internațional de lansare a „Raportului de Deschidere Mondială 2022”, „Noul plan de dezvoltare al Chinei și noi oportunități pentru dezvoltarea globală”, care vor contribui la stimularea unei sinergii pentru deschiderea globală și beneficii comune.

EICC este găzduită de China, însă beneficiile sale sunt împărtășite la nivel mondial. De la prima ediție a EICC, organizată în urmă cu cinci ani, „cercul de prieteni” al EICC a continuat să se extindă, și tot mai mulți prieteni, vechi și noi, au ajuns să aibă această „întâlnire cu China”. De la stimulatoare cardiace de dimensiunea unei monede la lămpi de sare din Pakistan și ulei esențial de trandafir din Siria, de la tehnologie de ultimă oră la expoziții mici, dar inteligente, produse din diferite țări au fost aduse pe piață prin intermediul EICC și au intrat în casele a mii de oameni. În prezent, cea de-a 5-a ediție a EICC a început să accepte cereri de la expozanții de afaceri, iar companiile au rezervat peste 100.000 de metri pătrați de spațiu expozițional. În calitate de exponent al promovării ferme a deschiderii Chinei către lumea exterioară, EICC a devenit o fereastră pentru China în vederea construirii unui nou model de dezvoltare și a unui produs public internațional care să fie împărtășit la nivel global.”, a subliniat Zhao Lijian.

2. Participarea premierului chinez Li Keqiang la o serie de evenimente

La scurt timp de la încheierea cu succes a celui de-al XX-lea Congres Național al PCC, mai exact, în perioada 11-13 noiembrie, premierul chinez Li Keqiang a întreprins o activitate diplomatică multilaterală de mare importanță față de țările vecine. Acesta a participat la cel de-al 25-lea Summit China-ASEAN (10+1), la cel de-al 25-lea Summit al țărilor ASEAN cu China, Japonia și Coreea de Sud (10+3) și la cel de-al 17-lea Summit al Asiei de Est de la Phnom Penh).

Care au fost declarațiile oficiale făcute de partea chineză cu privire la aceste summit-uri?

În timpul conferinței de presă susținute de purtătorul de cuvânt al MAE din R.P.Chineză, Mao Ning, din data de 14 noiembrie 2022, au fost făcute următoarele declarații:

„...Summit-ul China-ASEAN a pus accent pe construirea în comun a unei „case” pașnice, sigure, prospere, frumoase și amiabile, centrată pe dezvoltare și cooperare; a promovat o cooperare de înaltă calitate a inițiativei „Centura și Drumul” și implementarea Inițiativei pentru Dezvoltare Globală și Inițiativei de Securitate Globală, îmbogățind substanța parteneriatului strategic cuprinzător China-ASEAN. Premierul Li Keqiang a venit cu propuneri referitoare la cooperarea China-ASEAN. În primul rând, să continuăm să consolidăm consensul privind cooperarea pentru dezvoltare pentru o sinergie a strategiilor de dezvoltare în vederea promovării calității și eficienței cooperării pragmatice între cele două părți. În al doilea rând, să susținem impulsul de dezvoltare și să folosim oportunitatea lansării oficiale a negocierilor privind o nouă rundă de modernizare a Zonei de Liber Schimb China-ASEAN pentru a îmbunătăți calitatea și nivelul cooperării comerciale și investiționale. În al treilea rând, să continuăm să consolidăm sprijinul pentru dezvoltare și să accelerăm construcția unui centru de cooperare științifică și tehnologică în domeniul sănătății publice și să implementăm „Planul de îmbunătățire a calității resurselor umane China-ASEAN”. În al patrulea rând, să consolidăm cooperarea în guvernarea dezvoltării multilaterale.

În timpul Summitului țărilor ASEAN cu China, Japonia și Coreea de Sud (10+3), premierul Li Keqiang a propus ca toate părțile să privească aniversarea a 25 de ani de la lansarea cooperării 10+3 ca un nou punct de plecare și să profite de oportunitatea implementării noului „Plan de lucru de cooperare 10+3” pentru a stimula și mai mult impulsul cooperării în vederea atingerii obiectivului pe termen lung de a înființa o comunitate în Asia de Est. China propune menținerea procesului de integrare economică regională și promovarea Parteneriatului economic regional cuprinzător (PERC) pentru eliberarea mai multor dividende; aprofundarea cooperării în diviziunea industrială a muncii în Asia de Est; promovarea optimizării și îmbunătățirii lanțurilor regionale de producție și aprovizionare într-un mod stabil și fără probleme; îmbunătățirea capacității de a răspunde la crizele financiare, alimentare și de sănătate publică; aprofundarea schimburilor interpersonale și culturale, precum și contribuirea la dezvoltarea durabilă.

La Summit-ul Asiei de Est, premierul Li Keqiang a prezentat trei propuneri: aderarea la un dialog strategic și realizarea unei interacțiuni constructive; aderarea la o cooperare reciproc avantajoasă și înfruntarea împreună a riscurilor și provocărilor; aderarea la centralitatea ASEAN și construirea unei arhitecturi regionale incluzive. China se angajează să mențină pacea, stabilitatea și căile navigabile neîngrădite în Marea Chinei de Sud și este dispusă să colaboreze cu țările ASEAN pentru a transforma Marea Chinei de Sud într-o mare a păcii, prieteniei și cooperării. De asemenea, partea chineză și-a clarificat poziția cu privire la problemele internaționale și regionale ale punctelor centrale.

Liderii țărilor ASEAN care au participat la Summit au declarat că dezvoltarea durabilă a Chinei a adus contribuții importante la prosperitatea comună a regiunii, au apreciat marele sprijin al Chinei pentru centralitatea ASEAN și au apreciat asistența extraordinară oferită de China țărilor ASEAN în lupta împotriva COVID-19 și au răspuns activ propunerilor Chinei prezentate la acest Summit.

Liderii participanți au declarat că toate părțile ar trebui să se unească, să consolideze cooperarea, să implementeze PERC într-un mod benefic, să promoveze integrarea economică regională, să răspundă împreună provocărilor globale, să promoveze redresarea post pandemică și dezvoltarea durabilă și să construiască o Asie de Est pașnică, armonioasă și prosperă.”

Tot în cadrul aceleași conferințe de presă, purtătorul de cuvânt, Mao Ning declarat că „În perioada 8-11 noiembrie, premierul Li Keqiang a efectuat o vizită oficială în Cambodgia, în timpul căreia s-a întâlnit cu regele Norodom Sihamoni și a purtat discuții cu premierul Hun Sen. Cele două părți au emis un comunicat comun și au asistat la semnarea a peste zece documente de cooperare bilaterală. A fost o vizită fructuoasă și a reușit să continue consolidarea prieteniei strânse dintre China și Cambodgia, care se reflectă în principal în următoarele aspecte: în primul rând, China și Cambodgia și-au reiterat angajamentul de a construi o comunitate de neînvins, cu un viitor comun. China și Cambodgia au o prietenie tradițională profundă. Indiferent de evoluțiile la nivel internațional, cele două țări s-au respectat întotdeauna, s-au tratat ca de la egal la egal și s-au sprijinit reciproc în problemele care implică interesele de bază și preocupările majore ale celeilalte. Aceasta este conotația fundamentală a comunității China-Cambodgia cu un viitor comun. În timpul acestei vizite, Cambodgia și-a reafirmat angajamentul față de principiul „o singură China”, iar partea chineză a subliniat importanța unei Cambodgie stabile, în curs de dezvoltare și prosperă pentru menținerea stabilității și dezvoltării regionale și pentru promovarea relațiilor China-ASEAN. Cele două părți au subliniat nevoia de accelerare a construcției unei comunități China-Cambodgia cu un viitor comun în noua perioadă istorică și au convenit să privească aniversarea a 65 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări de anul viitor ca o oportunitate de a organiza o serie de activități pentru „Anul prieteniei dintre China și Cambodgia”. Cele două părți plănuiesc, de asemenea, să discute și să semneze un nou plan de acțiune pentru construirea unei comunități cu un viitor comun, cu scopul de a transmite împreună un semnal pozitiv prin care să arate că R.P.Chineză și Cambodgia vor respecta cu fermitate aspirațiile inițiale și își vor continua prietenia.

În al doilea rând, China și Cambodgia au convenit să consolideze schimburile și învățarea reciprocă și să îmbogățească împreună calea către modernizare. China a susținut întotdeauna principiul prieteniei, sincerității, beneficiului reciproc și incluziunii și urmărește prietenia și parteneriatul în diplomația noastră cu vecinii noștri și sprijină Cambodgia în urmărirea unei căi de dezvoltare potrivită condițiilor sale naționale. În timpul acestei vizite, cele două părți au convenit să exercite pe deplin rolul Comitetului interguvernamental de coordonare China-Cambodgia de a accelera dezvoltarea strategică și de a promova cooperarea în domenii prioritare precum investițiile în capacitatea de producție, dezvoltarea infrastructurii, agricultură modernă și economie verde. China va ajuta Cambodgia să se extindă și să devină mai puternică în cei trei piloni economici principali: producție, agricultură și turism. Suntem convinși că acest lucru va da un impuls puternic dezvoltării Cambodgiei și îmbunătățirii mijloacelor de trai ale oamenilor și, de asemenea, va contribui la îmbogățirea căilor către modernizare a țărilor în curs de dezvoltare.

În al treilea rând, China și Cambodgia au subliniat necesitatea de a proteja în comun multilateralismul, echitatea și justiția internațională. Luând în considerare situația internațională actuală tulbure și în continuă schimbare, China și-a exprimat sprijinul pentru Cambodgia pentru a juca un rol mai important pe scena internațională și regională, iar Cambodgia sprijină cele două inițiative propuse de China - Inițiativa de Dezvoltare Globală și Inițiativa de Securitate Globală. Cele două părți și-au reiterat angajamentul ferm față de normele de bază ale relațiilor internaționale, susțin corectitudinea și justiția internațională, se opun tuturor formelor de hegemonism și politicilor de putere, mentalității Războiului Rece, unilateralismului și grupurilor exclusiviste, amestecului în treburile interne ale altor țări, precum și standardelor duble. De asemenea, cele două părți au subliniat eforturile comune de a promova valorile comune ale păcii, dezvoltării, corectitudinii, justiției, democrației și libertății pentru întreaga omenire, de a face față provocărilor globale și de a promova construirea unei comunități cu un viitor comun. Toate acestea reflectă sentimentul profund de angajament și de responsabilitate al Chinei și al Cambodgiei.

Suntem convinși că prin eforturile comune ale celor două părți, efortul de a construi o comunitate China-Cambodgia cu un viitor comun va oferi rezultate și mai fructuoase și va aduce o contribuție și mai mare la pacea, stabilitatea și prosperitatea regională.”

3. Întâlnirea fizică dintre președintele chinez Xi Jinping și Joe Biden în marja summit-ului G20

Liderii G20 s-au reunit pentru un summit de două zile (15-16 noiembrie 2022), găzduit de președinția indoneziană a G20 pe insula Bali, cu tema „O redresare comună, o redresare mai puternică”. Întâlnirea personală dintre liderii celor mai puternice țări, președintele chinez Xi Jinping și omologul său, Joe Biden a reprezentat evenimentul care a atras atenția la nivel internațional în contextul acestui summit. Cei doi lideri s-au întâlnit față în față ultima dată în anul 2017, în timpul Forumului Economic de la Davos, Elveția, menținând comunicarea în toată această perioadă prin intermediul video-conferințelor, apelurilor telefonice și scrisorilor.

Summit-ul G20 este primul summit multilateral la care a participat liderul chinez, Xi Jinping, după încheierea cu succes a celui de-al XX-lea Congres Național al PCC.

Care au fost așteptările părții chineze de la această întâlnire?

În timpul conferinței de presă susținute pe data de 14 noiembrie 2022, Mao Ning a declarat că „Poziția Chinei față de SUA este consecventă și clară. Ne angajăm să obținem respect reciproc, coexistența pașnică, cooperarea de tip câștig-câștig în relația cu SUA, apărându-ne în același timp cu fermitate suveranitatea, securitatea și interesele de dezvoltare. China a privit și și-a dezvoltat întotdeauna relațiile cu SUA în conformitate cu cele trei principii ale respectului reciproc, ale coexistenței pașnice și ale cooperării de câștig-câștig propuse de președintele Xi Jinping și pledează pentru promovarea stabilirii unei căi corecte pentru relațiile noastre în noua epocă. Sperăm că SUA vor coopera cu partea chineză pentru a gestiona în mod corespunzător diferențele, pentru a promova cooperarea reciproc avantajoasă, pentru a evita neînțelegerile și judecățile greșite și pentru a readuce relațiile China-SUA pe drumul cel bun al unei dezvoltări sănătoase și stabile.”

Sursa: aici

Ce spun experții chinezi și cei străini referitor la semnificația acestei întâlniri?

„Ce au discutat Xi și Biden? Ce impact va avea această întâlnire asupra relațiilor sino-americane? Cum poate summit-ul G20 să coordoneze eforturile globale în această perioadă de criză și de incertitudine?” au fost principalele întrebări adresate de moderatorul Xu Qinduo în timpul emisiunii Dialogue - o emisiune de știri și de analize TV difuzată zilnic în China de CCTV NEWS (predecesorul CGTN), invitaților săi, Dr. Zhao Hai – cercetător în cadrul Academiei Chineze de Științe Sociale; Prof. Joav Toker (American Graduate School in Paris); Einar Tangen, comentator independent de actualitate .

Xu Qinduo: Cât de semnificativă a fost întâlnirea dintre cei doi lideri?

Dr. Zhao Hai: „La deschiderea dialogului, ambii lideri au pus în evidență cât de importante sunt întâlnirile în persoană. În speță, acest dialog în persoană, vine ca o necesitate având în vedere conflictul ce s-a iscat între China și SUA în ultimii ani.”

Prof. Joav Toker: „Planeta trece printr-o criză serioasă, unde cei doi lideri reprezintă cele mai importante economii de pe planetă. Relația bilaterală dintre SUA și China se confruntă, de asemenea, cu probleme. În ultima perioadă apărând din ce în ce mai multe. În aceste circumstanțe cea mai potrivită opțiune, rațională chiar, este ca Biden și Xi, să deschidă summit-ul dintre cele două țări cu remarci pozitive, optimiste.”

Einar Tangen: „Casa Albă, alături de Pentagon transparente în perspectiva de a trasa limitele sau liniile roșii față de China în privința multor aspecte comune. G20, reprezintă, de fapt, o platformă ce oferă posibilitatea de a se discuta despre problemele globale (precum criza financiară cauzată de COVID-19, ultima fiind provocată de SUA, pe termen lung, încălzirea globală, etc.). Această situație este similară, cu criza din anii '70 între Japonia-SUA. Prin forma excepționalismului american, prin care se suține ideea că SUA este singura jurisdicție internațională care poate guverna, se abat în momentul de față de la tradițional. Similar cu situația niponă din anii '70, unde Japonia a fost forțată să semneze pactul Plaza, acum se folosește aceeași strategie împotriva Republicii Populare Chineze. De unde în ultimii 40 de ani, R.P.Chineză a reușit să crească din toate punctele de vedere, susținătorii tezei convenționale excepționalismului american, nu pot concepe o asemenea tranziție (situație similară cu Japonia), și deci se abat de la această teză, prin a folosi toate metodele posibile de a blama și opri China de la o tranziție naturală.”

Zhao Hai: „Diferențele de interpretare a relației dintre China și SUA. SUA s-a axat până la această întrunire doar pe subiectul climatului global, în timp ce China și-a exprimat opinia că sunt multe provocări pe care ambele state trebuie să le confrunte.”

Prof. Joav Toker: „Competiția dintre SUA și China. Pentru înțelegerea contextului, în SUA se creează un consens adecvat de înțelegere că trebuie să existe o competiție între cele două state și chiar trebuie să existe un asemenea fenomen. În schimb, această competiție nu trebuie să ajungă într-un stadiu de conflict.”

Einar Tangen:„Războiul comercial lansat de către Donald Trump. Acest concept a pornit în SUA încă din președinția lui Obama. Însă actuala administrație, nu a aplanat acest conflict, dimpotrivă, a ajuns să polarizeze anumite regiuni de pe mapamond (de exemplu, Europa cu actualul conflict).”

„Fostele puteri coloniale, refuză prin sintagma ”schimbării climatice” să confrunte probleme actuale economice. Contextualizarea, interpretarea țărilor din Vest, asupra felului în care se desfășoară dezvoltarea economică, și cea comercială sunt greșeli fundamentale. Greșeli în sensul poziției pe care aceste țări le dețin, respectiv liderii economiei globale. Pe de altă parte, diversificarea investițiilor și eforturile economice-comerciale ale Chinei, sunt blamate de către aceste țări. Însă, economia globală are nevoie și de eforturile nu doar ale Chinei, ci și ale actualilor lideri în economie.” NU

Sursa: aici

4. Declarația G20 a declarat că dorește risipirea incertitudinilor, subliniind valoarea identificării punctelor comune și punerii deoparte a diferențelor.

Sursă: aici

Potrivit Global Times, cel de-al 17-lea summit al liderilor G20 s-a încheiat pe data de 16 noiembrie cu emiterea unei declarații comune „Declarația liderilor G20 de la Bali”, un rezultat obținut cu greu.

Din cauza situației internaționale actuale complexe și grave, cu divergențe și cu turbulențe tot mai mari, mulți analiști au prezis posibilitatea ca de data aceasta summit-ul să nu poată emită o declarație comună, asemenea summiturilor anterioare G20 și, potrivit unor raportări, președinția indoneziană a pregătit un plan B. Cu toate acestea, liderii țărilor participante și-au gestionat divergențele cu o atitudine pragmatică și flexibilă, au căutat cooperarea la un nivel superior și un simț mai mare al responsabilității, ajungând în cele din urmă la o serie de consensuri importante.

Încă o dată, spiritul de a căuta puncte comune, lăsând deoparte divergențele, a jucat un rol principal într-un moment crucial al dezvoltării umane. În 1950, premierul chinez Zhou Enlai, a propus acest principiu la Conferința de la Bandung a Asiei și Africii, găzduită tot de Indonezia. Datorită implementării acestui principiu, conferința de la Bandung a devenit o piatră de hotar în cursul istoriei mondiale. De la acea conferință, la summitul din Bali a trecut o peste o jumătate de secol, iar în epoca actuală a diversificării și a multipolarizării, importanța acestui principiu a devenit și mai proeminentă, devenind principiul călăuzitor în abordarea relațiilor bilaterale și în rezolvarea problemelor globale.

Unii au numit summitul G20 „o salvare de urgență a economiei globale sub amenințarea recesiunii”. Dacă este privit din această perspectivă, angajamentele reiterate ale liderilor participanți privind cooperarea pentru a aborda provocările economice globale, au arătat, fără îndoială că, a fost un summit de succes. „Declarația” este un semn al succesului summitului de la Bali și oferă comunității internaționale în soluționarea economiei globale într-un mod lent și a altor probleme globale. Ar trebui să acordăm o apreciere președinției indoneziene și să aducem un omagiu activității sale excelente.

Majoritatea opiniilor publice americane și occidentale s-au concentrat pe expresiile relevante ale conflictului Rusia-Ucraina din declarație. Unele mass-media americane au susținut că „este o victorie majoră pentru Statele Unite și aliații săi”. Trebuie spus că această interpretare nu este doar unilaterală, ci și complet eronată, induce în eroare atenția internațională și este, de asemenea, o dezamăgire și o lipsă de respect față de eforturile multilaterale ale acestui summit G20. Evident, opinia publică americană și occidentală, care își consideră poziția ca fiind prioritară, nu reușesc adesea să recunoască ceea ce este important, sau confundă în mod deliberat publicul.

Încă de la început, „Declarația” a precizat că G20 este principalul forum pentru cooperarea economică globală, „nu un forum pentru rezolvarea problemelor de securitate”, iar activitatea sa principală se axează pe promovarea redresării economice mondiale, pe abordarea provocărilor globale și pe punerea bazelor unei creșteri puternice, durabile, echilibrate și favorabile incluziunii. De la pandemia de COVID-19, climă și ecologie, tranziția digitală, energie și alimentație la finanțe, reducerea datoriei, sistemul comercial multilateral și lanțurile de aprovizionare, summitul a susținut un număr mare de discuții extrem de profesionale și pragmatice, subliniind importanța cooperării în toate domeniile. Acestea sunt punctele cheie. Ar trebui adăugat că poziția Chinei cu privire la chestiunea Ucrainei a fost clară și consecventă, neavând nicio schimbare.

Când poporul chinez va citi această declarație, o mulțime de cuvinte și de expresii familiare precum - punerea vieții oamenilor pe primul loc pentru a face față pandemiei, trăirea în armonie cu natura și reafirmarea angajamentului de toleranța zero față de corupție etc, îi vor fi familiare. Declarația a menționat și inițiativa „Summitului de la Hangzhou”, care reflectă, de asemenea, contribuția remarcabilă a Chinei la mecanismul multilateral al G20. În general, G20 a îndeplinit funcția de bază ca platformă pentru coordonarea economică, iar multilateralismul a fost pus în evidență, lucru pe care China și-ar dori să îl vadă și să se străduiască să îl promoveze. Dacă ar exista o „victorie”, aceasta ar fi o victorie a multilateralismului, a cooperării reciproc avantajoase.

Cu toate acestea, aceste victorii sunt preliminare și depind de modul în care sunt implementate. Motivul pentru care se așteaptă ca G20 să aibă un asemenea succes este că nu este un „loc pentru discuții”, ci o „echipă de acțiune”. Trebuie menționat că fundamentul cooperării internaționale este încă fragil, iar flacăra cooperării trebuie încă îngrijită cu atenție. Încheierea summitului ar trebui să fie începutul îndeplinirii angajamentelor tuturor țărilor, în conformitate cu direcțiile specifice evidențiate în declarație, ar trebui întreprinse acțiuni mai practice pentru a depune eforturi pentru a obține rezultate mai mari. Marile puteri, mai ales, ar trebui să fie un exemplu. Ele ar trebui să preia conducerea, insuflând mai multă încredere și putere lumii.

În timpul summitului G20, o rachetă rusească a aterizat într-un sat polonez de lângă granița cu Ucraina, ucigând două persoane. Incidentul a stârnit îngrijorări cu privire la o escaladare a conflictului și interferența cu agenda G20. Cu toate acestea, țările implicate au reacționat în mod rațional și cu calm, iar summit-ul G20 s-a încheiat cu succes, menținându-se solidaritatea generală. Acest incident a reamintit încă o dată lumii importanța păcii și a dezvoltării, iar consensul la care s-a ajuns la summitul de la Bali este de mare importanță pentru căutarea păcii și a dezvoltării omenirii.

Sursa: aici

Echipa de traducători: Paula Toma (coordonator proiect China la zi), Diana-Maria Ghinea, Zhan Yu, Cristian Oancea.