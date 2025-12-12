search
Vineri, 12 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Avem nevoie de o reconciliere a celor 3 puteri în stat!

0
0
Publicat:

Ce se întâmplă când principalele puteri ale statului se luptă între ele și ce facem până în 2028?

instanta jpeg

În ultimele luni, spațiul public a fost ocupat de diverse conflicte între puterile Statului Român. Vorbim mult prea mult despre războaie între instituții și prea puțin despre războiul adevărat care se poartă împotriva României și a românilor. Iar asta nu de câteva luni, ci de ani de zile! El se duce prin criminalitatea organizată, prin drogurile care intră în școli, prin clanurile care își etalează opulența pe rețelele sociale, prin evaziunea fiscală care ne golește bugetul și, desigur, prin finanțările obscure și extrem de perverse ale războiului hibrid rusesc!

Și vă rog să nu vă grăbiți să îmi spuneți că mâna lungă a regimului Putin nu se vede. Când sunt 30 de grade la umbră, chiar nu am nevoie de termometru ca să știu că e caniculă... Suntem exact, dar exact, în această paradigmă.

Personal, eu văd și cred că România nu va câștiga această bătălie având un stat sfâșiat în trei tabere, să le spunem, un stat în care Parlamentul, Guvernul și Justiția se privesc cu suspiciune sau își dau replici prin presă ori pe internet.

Avem, dimpotrivă, nevoie de o reconciliere reală a celor trei puteri, de o colaborare loială, bazată pe respect reciproc și pe interesul superior al României. Și este necesar să vorbim despre asta. Și să facem ceva!

Puterea legislativă are un rol fundamental în arhitectura constituțională a statului. Prin Parlament trec legile care stabilesc cum lucrează polițistul de la ordine publică, procurorul de crimă organizată, judecătorul de la instanță, inspectorul ANAF sau ofițerul de informații. Dacă legile sunt slabe, confuze, pline de portițe, dacă sunt scrise cu gândul la excepții și nu la binele comun, toate celelalte sisteme sunt puse pur și simplu în genunchi. Nu îi putem cere polițistului să scoată drogurile din curtea școlii dacă îi dăm un cadru normativ care îl expune și îl descurajează. Nu îi putem cere procurorului să ducă până la capăt dosare grele de crimă organizată dacă regimul probelor și al sancțiunilor este construit pentru amânări și pentru prescrieri. Adică, discuția ar muri din fașă.

Mergem mai departe, pentru că, după ce se definesc legile, începe adevărata bătălie. Am auzit de multe ori, fiecare dintre noi, generalizări absolut nedrepte și descurajante pentru adevărații profesioniști. De exemplu, „toți sunt corupți”, „toți sunt vânduți” sau „toți sunt slabi”. Realitatea, desigur, este mult mai nuanțată. Nu am avea stat sau creștere economică dacă ar fi așa.

Este clar ca lumina zilei că vei găsi oameni corupți în fiecare sistem, la fel cum vei găsi oameni de o calitate excepțională în fiecare sistem. Avem în România procurori care rezistă presiunilor, judecători care își asumă decizii (foarte) grele, avem polițiști care își riscă viața în misiuni complicate, funcționari ANAF care nu se uită în altă parte când văd evaziune masivă, ofițeri de informații care își petrec viața urmărind rețele eminamente toxice pentru țară. Ei nu sunt problema! Problema reală este că nu am construit încă acea cultură de colaborare profundă între sistemele statului, în care cei buni sunt sprijiniți, protejați (normal) și puși să lucreze împreună.

Așa cum îl gândesc eu, interesul superior al României trebuie să fie busola comună și exclusivă a tuturor instituțiilor. Nu vreau să mai văd război de imagine. Nu mă interesează ratingurile de la televizor, like-urile de pe rețelele sociale sau micile revanșe instituționale. Sunt lipsite de obiect dacă facem un pas în spate și vedem imaginea de ansamblu, adică interesul național.

Anul 2028 se apropie și va fi un an electoral de natură existențială pentru noi, în care toate tentațiile și provocările (și pericolele!) vor fi extinse la maxim.

În același timp, războiul hibrid împotriva României și a Europei nu va lua pauză pentru campaniile noastre electorale. Din contră, el se va intensifica. Vor fi bani care intră prin fundații obscure, influenceri locali care radicalizează comunități întregi, canale de propagandă, presiuni asupra magistraților, atacuri la credibilitatea poliției, intoxicări legate de anchete fiscale. Vom fi atacați cu de toate și știm asta!

Atunci, cum să nu vrei să vezi Parlamentul, Guvernul și Justiția făcând front comun?

Se spune că în fiecare județ există câte un Potra, câte un individ care adună în jurul său bani, influență și nemulțumire, pregătind terenul pentru mesajele toxice sau chiar pentru acțiuni subversive ori radicale. Prin urmare, dacă statul nu funcționează unitar, aceste personaje vor umple golul lăsat de absența autorității. De aceea, serviciile de informații, parchetele, poliția și ANAF trebuie să se mobilizeze toate în același front, sprijinite și de legislativ, și de executiv, și de justiție.

Nu există democrație fără libertatea și independența justiției. Punct. Dar această libertate nu poate însemna izolarea ei de arhitectura constituțională din care face parte. Înseamnă independență în decizie, dublată de un dialog loial cu celelalte puteri ale statului. Judecătorul trebuie să poată judeca fără teamă și fără presiuni, procurorul trebuie să poată urmări dosare grele fără sabotaj politic, dar în același timp sistemul judiciar are nevoie să știe că poliția, ANAF-ul sau serviciile lucrează în același sens și cu aceleași obiective, adică protejarea cetățeanului și apărarea statului de drept.

Aș vrea să spun câteva cuvinte și despre Ministerul Afacerilor Interne. De prea multe ori, polițiștii sunt priviți fie ca țapi ispășitori pentru toate eșecurile, fie ca o masă amorfă, lipsită de profesionalism. Eu cred că România are nevoie de un parcurs de carieră al polițiștilor redefinit, adus în zona de profesie de elită.

Acest corp profesional are nevoie ca selecția să fie riguroasă, formarea să fie continuă, criteriile de promovare, clare, iar protecția pentru cei integri să fie omniprezentă. Până la urmă, ei sunt cei care trebuie să ne salveze generațiile tinere de droguri, ei sunt cei care intră în cartiere controlate de clanuri, ei sunt cei care îi văd primii pe acei indivizi care își afișează opulența agresivă pe străzi, batjocorind munca cinstită a milioane de contribuabili.

ANAF reprezintă o altă verigă crucială. Evaziunea fiscală poate părea o simplă (sic!) chestiune de buget. În realitate este principalul combustibil al economiei subterane, al clanurilor care spală bani, al rețelelor care cumpără influență. Un ANAF puternic, profesional, digitalizat, cu oameni bine pregătiți și protejați de intervenții, este un aliat direct al polițiștilor, al procurorilor și al judecătorilor. Fără un ANAF eficient, toate discursurile despre „lupta cu marea corupție” rămân jumătăți de adevăr și generează și mai multă frustrare în societate.

Și mai este un domeniu despre care vorbim, cumva, prea puțin în acest context. Mă gândesc la serviciile de informații. În epoca războiului hibrid, România are nevoie de servicii puternice, cu oameni bine pregătiți în toate sistemele și la toate nivelurile de decizie. Dar nu putem construi aceste servicii pe un model de recrutare din alt secol. Este nevoie de o reformă reală a modului în care selectăm oamenii. Nu avem voie să mai organizăm concursuri bazate pe învățare mecanică, pe memorare sterilă, pe candidați care nu gândesc în afara grilei, nu au viziune, nu au curaj și nu cunosc lumea (reală) în care trăim.

Același lucru, însă, este valabil pentru toate puterile statului, iar cei care mă urmăresc știu bine că militez constant pentru profesionalizarea clasei politice!

Parlamentul are nevoie de oameni care citesc, care înțeleg fenomene globale, care știu ce înseamnă război hibrid, criptomonede, rețele de influență sau inteligență artificială folosită pentru manipulare. Guvernul are nevoie de miniștri și de funcționari cu reflexe moderne, capabili să lucreze pe date, pe analize serioase și nu pe impresii sau, cum scriam mai sus, pe rating.

Justiția, la rândul ei, are nevoie de magistrați cu coloană vertebrală, dar și cu o cultură juridică europeană, cu capacitatea de a înțelege rețele financiare și digitale complicate. Și da, eu cred că avem nevoie de experiența magistraților dincolo de 50 de ani, chiar cu atât mai mult după aceea. Spunea cineva că ai vrea să te opereze un chirurg care a adunat decenii de experiență. Este absolut la fel și în cazul magistraților.

Ne mai place să spunem că statul de drept este fundamental. Este. Dar eu cred că avem nevoie de un stat de drept mai dinamic și mai participativ (!), adaptat generației următoare, un stat de drept next generation, în care legile sunt coerente, instituțiile se respectă între ele, iar cetățeanul simte, în viața de zi cu zi, că nu este singur în fața infractorului, a clanului sau a manipulatorului plătit de ruși.

Întreb, sincer, oare cetățenii din fiecare județ își cunosc parlamentarii și știu cine îi reprezintă? Știu cui să ceară explicații când văd că pe strada lor se vând droguri, că în cartierul lor clanurile fac legea, că evaziunea fiscală a devenit sport național? Atâta vreme cât politica rămâne ruptă de aceste întrebări concrete, reconcilierea dintre cele trei puteri va rămâne un exercițiu teoretic. Trebuie, așadar, să trecem la următorul nivel, inclusiv în materie de exercițiu democratic cotidian și fără a ne limita doar la proteste ocazionale.

În fine, cu toate problemele ei (prezente în multe alte țări europene), eu văd România ca pe o țară care are resurse morale și profesionale în toate sistemele. Avem magistrați buni, polițiști buni, ofițeri buni, funcționari buni, parlamentari și miniștri care chiar își fac treaba. Îi avem.

Ceea ce ne lipsește acum în această perioadă, și până în 2028, este un pact real între puteri, o cultură a colaborării în care fiecare își cunoaște locul, competențele și limitele, dar toți, fără excepție, lucrează în aceeași direcție.

Reconcilierea pe care o propun eu, deși nu va fi ușor, înseamnă să reușim, odată pentru totdeauna, ca parlamentarii, guvernanții, magistrații, polițiștii, inspectorii ANAF și ofițerii de informații să fie părți integrante (rotițe, dacă doriți) ale aceluiași angajament față de România, și nu vorbesc la modul abstract, de concept. Mă refer la un mecanism care funcționează cotidian, concret, în fiecare zi.

Prin urmare, trebuie să putem pune interesul național deasupra orgoliilor instituționale, iar atunci vom avea un stat care își protejează activ cetățenii, își ține tinerii departe de droguri sau de proxeneți, și oprește banii rusești să alimenteze ceea ce eu numesc rețelele răului, care ne dezbină și ne aruncă unii împotriva altora!

Eu spun că asta este responsabilitatea generației noastre politice și instituționale. Și nu  cred că avem dreptul să o ratăm.

Opinii

Mai multe de la Gheorghe Falcă

Cum încearcă Rusia să ne manipuleze. Exemplu concret!
Opinii
Debirocratizare, digitalizare și reforma administrației. Statul în slujba cetățeanului, acum!
Opinii
Un popor care nu-și cunoaște trecutul este condamnat să-l repete. Și să suporte consecințele!
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate
digi24.ro
image
Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta
stirileprotv.ro
image
Prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni. Iarnă blândă până la Crăciun. Când și unde ar putea ninge în România
gandul.ro
image
Infotrafic. România este scufundată în ceață, circulația mașinilor este îngreunată pe toate drumurile țării
mediafax.ro
image
Darius Olaru și Ștefan Târnovanu au făcut deliciul fanilor! Șicane pe internet imediat după remontada istorică a lui FCSB cu Feyenoord: „De ce-l felicitați? Nu a făcut nimic!”
fanatik.ro
image
Ce riscă judecătorul Laurențiu Beșu după ce a devoalat cum sunt scoși magistrații incomozi din dosarele de corupție
libertatea.ro
image
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
digisport.ro
image
Documentarul Recorder, armă într-un război nevăzut? Surse: Coldea, Kovesi și jocurile pentru Palatul Victoria
stiripesurse.ro
image
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
antena3.ro
image
Târgul de Crăciun unde o felie cu untură e 10 lei. Şoriciul, la fel de scump ca vita Angus
observatornews.ro
image
Fenomenul meteo periculos care a înghițit Balcanii în noaptea de 12 decembrie! România a reușit să îl fenteze la mustață
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
prosport.ro
image
Lista cu radarele fixe din România. Locurile în care aparatele vor avea cea mai mare densitate
playtech.ro
image
Mihai Stoica, în extaz după nebunia de la FCSB – Feyenoord: „Cea mai tare revenire din istoria fotbalului românesc!”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
I-a făcut "praf"! Robin van Persie nu s-a ferit de cuvinte, după revenirea de senzație a FCSB-ului
digisport.ro
image
Scandal uriaș la CCR: raportul scurs ilegal în presă și presiuni politice înaintea deciziei pe pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Japonia a fost zguduită din nou! Cutremurul a înregistrat 6,7 grade. Autoritățile sunt în alertă
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
romaniatv.net
image
PSD a început procedura internă de consultare: se decide ieșirea sau rămânerea la guvernare
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
click.ro
image
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
click.ro
image
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații?! „Mai am încă șase luni chimioterapie” Ce tratamente minune face milionarul în Mexic? „Doctorii din America nu sunt de acord”
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Vijayanagara jpg
Cei 10 cei mai mari împărați și regi războinici ai Indiei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”

OK! Magazine

image
Acum Prințesă de Wales e Kate, însă acest titlu duce în spate multe zbateri. Prima Prințesă de Wales s-a căsătorit în secret la 12 ani

Click! Pentru femei

image
Ea nu și-a dorit Premiul Nobel pentru Pace! De ce-a refuzat Regina Elisabeta prestigiosul premiu?

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani