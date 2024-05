Adaptarea sistemului imunitar al pielii la tranziția dintre primăvară și vară. Soluții

Pe măsură ce calendarul ne poartă de la primăvară spre zilele fierbinți de vară, nu doar peisajele se schimbă, dar și pielea noastră își ajustează răspunsurile la noile condiții climatice. Această perioadă de tranziție nu este întotdeauna ușoară pentru cel mai mare organ al corpului uman - pielea. Elementele variabile ale naturii influențează în mod direct sistemul imunitar al pielii, care trebuie să se adapteze rapid pentru a proteja și a menține sănătatea și integritatea pielii.

Sistemul imunitar al pielii joacă un rol esențial în detectarea și combaterea agenților patogeni, în repararea leziunilor și în protejarea împotriva radiațiilor ultraviolete, care devin tot mai intense odată cu apropierea verii. Schimbările bruște de temperatură și umiditate pot perturba echilibrul acestui sistem sofisticat, crescând susceptibilitatea la afecțiuni cutanate și la reacții alergice.

Cădura

Un aspect fascinant și mai puțin cunoscut despre piele este modul în care răspunde la schimbările de temperatură. Studiile arată că, la trecerea de la temperaturi moderate la cele extrem de ridicate, de exemplu 30-45°C, structura pielii suferă transformări semnificative. Aceasta înseamnă că pielea își pierde umiditatea mai rapid decât în mod normal, proces care poate culmina cu deshidratarea acesteia. Dacă pielea nu este suficient hidratată, ea devine uscată, lipsită de elasticitate, și mai susceptibilă la iritații și la îmbătrânirea prematură.

Pe măsură ce trecem de la primăvară la vară, creșterea temperaturilor afectează semnificativ funcționarea sistemului imunitar al pielii, atât la nivel superficial în epiderm, cât și în straturile profunde ale dermului. Căldura excesivă poate duce la deshidratarea pielii, provocată de intensificarea transpirației, și la exacerbarea activității glandelor sebacee, creând condiții propice pentru dezvoltarea acneei. De asemenea, căldura slăbește sistemul imunitar, ceea ce scade capacitatea de apărare a pielii și poate favoriza apariția infecțiilor. Sub influența stresului termic, sunt eliberați în cantități mai mari mediatori pro-inflamatori, ceea ce poate intensifica afecțiuni cutanate precum dermatitele, psoriazisul și cuperoza. În plus, căldura afectează procesele de vindecare și regenerare ale pielii, prin scăderea producției de colagen și elastină, elemente esențiale pentru menținerea elasticității și sănătății pielii.

Radiațiile solare

Radiațiile solare, în special radiațiile UV de tip UVA și UVB, au un impact profund negativ asupra sistemului de apărare al pielii în timpul verii. Aceste radiații perturbă răspunsul imun al pielii, încetinindu-i capacitatea de a reacționa eficient la agenții patogeni. În condiții de expunere pe termen lung și în afara unui mediu controlat medical, radiațiile UV pot induce o stare pro-inflamatorie accentuată, afectând grav funcția de barieră a pielii. Pe lângă acestea, speciile reactive de oxigen generate prin interacțiunea radiațiilor UV cu pielea accelerează îmbătrânirea, prin pierderea de colagen și scăderea fermității pielii. De asemenea, expunerea prelungită la UV crește riscul de formare a melanomului și a altor forme de cancer cutanat, cum ar fi carcinomul bazocelular sau scuamocelular. Un alt efect semnificativ al radiațiilor UVB este imunosupresia, care slăbește apărările organismului chiar și în situații critice, cum ar fi lupta împotriva tumorilor sau infecțiilor severe. În ciuda faptului că secreția de melanină reprezintă o reacție de apărare naturală a organismului, expunerea excesivă și îndelungată la radiații UV în timpul verii poate duce la hiperpigmentare, evidențiind astfel necesitatea unei protecții solare riguroase pentru a menține sănătatea și funcționalitatea pielii..

Umiditatea

Umiditatea ridicată, asociată cu temperaturile înalte specifice verii, determină o transpirație intensă și, implicit, o creștere a umidității la nivelul pielii. Acest mediu favorizează dezvoltarea acneei, a infecțiilor și a inflamațiilor cutanate. Mai mult, umiditatea afectează negativ microbiomul pielii, crescând riscul de infecții fungice și bacteriene. Interacțiunea dintre umiditatea excesivă și radiațiile solare poate, de asemenea, să intensifice hiperpigmentarea, datorită stimulării crescute a sintezei de melanină în piele. Aceste schimbări subliniază importanța adaptării îngrijirii pielii la condițiile de umiditate și căldură din perioada de tranziție de la primăvară la vară.

Factorii poluanți

Poluanții atmosferici, precum particulele fine (PM), ozonul (O3), oxizii de azot (NOx) și compușii organici volatili (COV), au un impact negativ asupra barierei cutanate, afectând echilibrul dintre proteinele și lipidele de la nivelul pielii și crescând susceptibilitatea acesteia la infecții și inflamații. Un efect semnificativ al poluării este inducerea stresului oxidativ, care afectează ADN-ul celular și celulele care protejează pielea, accelerând îmbătrânirea și crescând riscul de infecții și inflamații. De asemenea, poluanții pot stimula excesiv celulele care produc melanina, ducând la perturbări ale pigmentației normale și la apariția hiperpigmentării. Astfel, expunerea crescută la poluanți poate intensifica apariția eczemelor, dermatitelor și diferitelor forme de acnee, subliniind necesitatea adaptării măsurilor de protecție a pielii în perioada de tranziție de la primăvară la vară.

Ce este de făcut?

Curățarea pielii- Curățarea regulată a pielii nu este doar o practică de bază în rutina de îngrijire, ci o necesitate demonstrată de specialiști pentru menținerea sănătății pielii. Se arată că, după 36 de ore fără curățare, pielea poate dezvolta inflamații, acumulând impurități și sebum care obstrucționează porii.

În lunile calde de vară, este crucial să alegem produse de curățare adaptate nevoilor pielii noastre. Pentru a evita iritațiile și pentru a menține pielea hidratată, recomandarea specialiștilor este utilizarea unui cleanser hidratant. Acesta poate fi pe bază de ulei sau de apă, în funcție de tipul de piele, și ar trebui să conțină tenside blânde și să fie fără parfumuri, minimizând astfel riscul de reacții adverse.

De asemenea, este benefică includerea în rutină a unei exfolieri superficiale de două ori pe săptămână. Aceasta ajută la eliminarea celulelor moarte și la revitalizarea tenului, conferind un aspect mai luminos și mai sănătos. Pentru proceduri mai intensive de peeling, este indicat să se apeleze la serviciile unei clinici dermatologice specializate, pentru a asigura atât eficacitatea, cât și siguranța tratamentului.

Adoptând aceste obiceiuri, putem contribui semnificativ la sănătatea și vitalitatea pielii, protejând-o de efectele nocive ale mediului și menținându-i frumusețea pe termen lung.

Hidratarea- Hidratarea se face prin doua moduri, atât prin aport intern de apă cât și prin aplicarea cremelor hidratante și emoliente, pe bază de apă, cu compoziție de acizi grași esențiali (uleiuri naturale non ocluzive, cu absorbție rapidă sau medie), ceramide, niacinamidă și substanțe care mențin apa pe suprafața pielii.

În lunile de vară, este prudent să evităm cremele care conțin uleiuri minerale, derivați de petrol sau siliconi. Aceste substanțe creează o barieră ocluzivă pe piele, care, deși poate fi benefică în timpul iernii, pe timp de vară blochează porii și împiedică pielea să respire, crescând astfel riscul de iritații și infecții subcutanate.

Antioxidanții- Pentru a combate stresul oxidativ se recomandă folosirea cremelor cu antioxidanți cum ar fi vitamina C, vitamina E, glutation, coenzima Q10. Este important să aducem pe piele antioxidanți care combat factorii de stres atat din mediu lipofil/gras (vitamina E, coenzima Q10, astaxantina, carotenoizi) cât și din mediu hidrofil/apos (vitamina C și glutation). De asemenea, intern, este recomandat un aport de antioxidanți, fie sub formă de supliment alimentar și/ sau alimente bogate în antioxidanți, în funcție de sfatul nutriționistului.

Protecție solară- Aceasta măsură este esențială și necesită mai mulți pași: purtarea de îmbrăcaminte adecvată, evitarea expunerii îndelungate la soare, folosirea cremelor cu SPF 50+/ 30+ și care au factor de protecție și împotriva UVA. În funcție de piele, se pot alege creme cu SPF pe baza de apă sau pe bază de ulei, seruri, spray, pudre. Se pot găsi de asemenea creme care conțin SPF dar au și alte ingrediente active necesare pielii pe timp de vară cu rol antioxidant, antimicrobian, antiinflamator, anti-age, hidratant.

Așadar, pe măsură ce zilele se încălzesc și ne bucurăm de lumina generoasă a verii, este vital să fim conștienți de provocările pe care această schimbare de sezon le aduce pentru pielea noastră. Schimbările climatice pot afecta în mod semnificativ sănătatea și aspectul pielii, necesitând o adaptare atentă și măsuri preventive.

Haideți să privim venirea verii nu doar ca pe un prilej de distracție, ci și ca pe o oportunitate de a ne reînnoi angajamentul față de sănătatea noastră cutanată. Prin adopția unei atitudini proactive, putem să ne bucurăm de toate avantajele acestei perioade vibrante a anului, având grijă de pielea noastră cu aceeași afecțiune cu care ne tratăm celelalte bucurii ale vieții.