20 de albume de muzică clasică apărute în 2025, exclusiv dedicate pianului

Dintre toate înregistrările de muzică clasică ale anului 2025 am ales câteva fantastice reușite dedicate pianului. E una dintre ipostzele muzicale preferate de mine, mai ales când am din plin dispoziția pentru ascultare activă, implicată, fără alte distrageri, care mă răsplătește cu puritate muzicală și emoțională.

Solo sau în duet, pianul este aici reprezentat de câțiva muzicieni cu o incredibilă capacitate de articula sunetul deplin, îmbogățit de măiestrie și personalitate. Compozitori din toate epocile pianului, lucrări diverse și geniale. 20 de albume pe care să le asculți oricând, mai ales când ai nevoie de efectul terapeutic al purității sonore. Ordinea e aleatorie, efectul este absolut.

1. Yunchan Lim: Tchaikovsky - “The Seasons”

2. Víkingur Ólafsson – “Opus 109”

3. Daniil Trifonov – “Tchaikovsky”

4. Denis Kozhukhin – “Somnia”

5. Bertrand Chamayou & Leif Ove Andsnes – “Schubert”

6. Lucas & Arthur Jussen – “Cantus-Rêve-Peer Gynt”

7. Alice Sara Ott – “John Field – Complete Nocturnes”

8. Jan Lisiecki – “Preludes”

9. Lukas Geniusas & Anna Geniushene – “Hallelujah Junction”

10. Shorena Tsintsabadze – “Baroque Beyond”

11. Paul Wee – “Beethoven - The Late Piano Sonatas”

12. Marc-André Hamelin – “Found Objects / Sound Objects”

13. Javier Perianes - D.Scarlatti keyoboards sonatas

14. Steven Osborne – “Schubert”

15. Pavel Kolesnikov & Samson Tsoy – Stravinsky-The Rite of Spring/Ravel-Ma Mère l’Oye

16. George Xiaoyuan Fu – “Colouring Book”

17. Jean-Efflam Bavouzet – Ravel-Complete Works for Solo Piano”

18. David Fray – “Baroque Encores”

19. Marie Francois - Chopin – Nocturnes

20. Mihail Pletnev - “Scriabin & Chopin–24 Preludes”