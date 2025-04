Remarca lui Crin Antonescu care a ridicat-o în picioare pe Elena Lasconi: „Atât de des am auzit asemenea finețuri”

Candidatul coaliției, Crin Antonescu, s-a confruntat marți seară, în cadrul dezbaterii organizate de TVR, cu o întrebare referitoare la momentul în care a făcut o remarcă la adresa unei jurnaliste, căreia i-a spus că este foarte tânără. Întrebarea a generat un dialog mai aprins cu jurnalistul și o reacție radicală din partea Elenei Lasconi.

Unul dintre jurnaliștii prezenți la dezbaterea organizată de TVR l-a întrebat pe Crin Antonescu dacă a discutat cu jurnalista Digi24, după i-a spus în cadrul dezbaterilor de luni seară că este foarte tânără.

Jurnalist: „Sunteți atât de tânără, admirabil de tânără și de toate cele. Domnule Antonescu, sunteți tată. Chiar azi ați publicat un videoclip electoral cu fata dumneavoastră. Ați discutat aseară după emisiune? V-a spus ceva despre acel moment sau doriți dumneavoastră să clarificați acel moment?”

Crin Antonescu: „Cu toată considerația pentru dreptul dumneavoastră de a pune întrebări și cu toată deschiderea mea cu care răspund întrebării dumneavoastră, permiteți-mi să am sentimentul că este o ușoară provocare. Da, eu am discutat cu fiica mea, la ea vă referiți presupun, aseară după emisiune. Nimic despre acest citat.

Am discutat, cum am făcut-o de nenumărate ori, după emisiune, la sfârșitul emisiunii, cu doamna Anca Suciu, un jurnalist cu care am o relație absolut civilizată, am participat la numeroase emisiuni ale domniei sale, am acordat interviuri. Nu văd ce era de discutat în legătură cu acel lucru pe care eu l-am spus în cursul unui schimb de cuvinte, unui dialog pe care l-am avut în fața tuturor, în direct. Ce doriți dumneavoastră, de fapt, să spuneți?”

Jurnalist: „Dacă considerați că nu era nimic de discutat, de ce considerați că întrebarea este un atac. Eram curios dacă ați avut o discuție, pentru că și doamna Lasconi a reacționat în timpul dezbaterii și o foarte mare parte din public”.

Crin Antonescu: „Eu consider că nu am avut niciun fel de nuanță nepotrivită, deplasată. Un dialog perfect decent, perfect civilizat cu doamna Suciu. Doamna Lasconi, pe care o salut cu respect, a avut un pasaj strict electoral, care nu avea legătură cu mine și cu doamna Suciu, ceea ce pot să înțeleg. Ceea ce nu înțeleg este de ce dumneavoastră reluați o insinuare fără obiect. Dar cred că v-am răspuns”.

Elena Lasconi a primit un drept la replică. Ea a reacționat și în prima dezbatere, luni seară, imediat după momentul în care Crin Antonescu i-a adresat acea replică jurnalistei Digi24.

„Mi-ați menționat numele și aș vrea să le rog pe toate femeile care sunt acum în sala asta și toate femeile care se uită acum la noi, să vă gândiți la următorul lucru: atât de des am auzit ”finețuri”, nuanțe din astea, atât de des am fost claxonate în trafic doar pentru că avem părul blond, de atâtea ori ni s-a spus că trebuie să mergem la cratiță, de atâtea ori ni s-a spus că locul nostru nu este la putere, încât am început să credem asta. Atea sunt nuanțe. Au devenit normalitate, și am vorbit cu doamna Suciu și astăzi. Și mi-a mulțumit. A realizat că de fapt părea o normalitate. Nu este o normalitate să ți se spună cât de tânără ești. Și-ai câștigat prin mintea ta și prin felul tău de a fi”, a spus Elena Lasconi. .

