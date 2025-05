Andrei Caramitru crede că nu există niciun scenariu în care Nicuşor Dan ar putea să îl învingă pe George Simion: „E game over”

Andrei Caramitru, economist şi fost consilier politic, avertizează că nu există niciun scenariu în care Nicuşor Dan ar putea să îl învingă pe George Simion în turul al doilea al alegerilor prezidendiale, din 18 mai. „E game over”.

Fost consilier politic şi fost membru USR, Andrei Caramitru s-a dezlănţuit pe contul său de Facebook nu atât împotriva celor care l-au votat pe George Simion, cât împotriva celor care au făcut posibil ca în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale alături de acesta să intre Nicuşor Dan. El scrie că, matematic vorbind, edilul-şef al Capitalei nu are nicio şansă în faţa liderului AUR, care a capitalizat deja 40% din voturile românilor şi către care vor merge altele pe 18 mai.

„Deci. Hai, repetați după mine. În turul 2, ca să nu iasă Simion, trebuie să îl voteze pe contracandidat aproape toți. Adică PSD și PNL. 90% să meargă la contracandidat.

Eu v-am zis că, dacă e Crin, votanţii lui Nicușor îl votau sigur, plus mare parte din votanții lui Ponta. Exista o șansă. Poate. Destul de mare.

Așa nu e nici o șansă. Ați votat în turul 1 cu Nicușor fix ca să îi dați președinția lui Simion garantat. Voi chiar credeți ca PSD și PNL - după ce i-ați înjurat în ultimul hal - vă votează acum candidatul???? Matei Păun se bucură și va lua un mega bonus.

Peste 2 săptămâni să nu spuneți că nu v-am zis. Era totul scris și clar. Nu ați vrut, domne. OK. Mergem toți la vot normal. Însă matematica e alta. Ați fost făcuți. La perfecție.

Vorbeați de matematică și de radical din 121. Vă aplaud. Sunteți tari, bre, pe matematică. Ați reușit.

Și tot pe mine mă înjurați căa am încercat să vă explic, dar nu, domne, emoția e mai tare ca rațiunea. Doar ca emoția te bagă în șanț lângă alcoolizaţi. Rațiunea te salvează . Dacă nu o ai - asta e. Ghinion!”, este cel mai recent mesaj transmis de Andrei Caramitru pe contul său de Facebook.

Într-o postare anterioară, tot de luni, 4 aprilie, el scrie şi despre scenariile la care ne putem aştepta în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

„1. Din păcate, cu scorurile și configurația asta nu există scenariu în care Simion nu va câștiga președinția.

De mâine - tot sistemul, trei sferturi din primari, generalii - toți se vor duce la Simion. Nu există scenariu matematic unde să câștige ND. Aud povești că vor veni milioane din neant noi să voteze pe ND. Uitați asta. Nu există alți votanți. Toți cei care au votat cu Ponta vor merge la Simion și probabil jumătate din cei care au votat cu Crin vor vota cu Simion. Valul e evident și se amplifică. Și e invers. Wake up.

Greșeala fundamentală e că politicienii vechi au jucat dement şi arogant și prostesc. Singura soluție era ca Bolojan să candideze. Nu a vrut Ciolacu. Și Bolojan nu a avut cojones să forțeze. Ăla a fost momentul de dezastru ca decizie. Acum e prea târziu. Game over.

2. Coaliția nu va mai exista. Probabil Ponta sau Firea sau cineva din zona aia va prelua PSD. Şi vor merge cu AUR.

3. Simon va organiza anticipate rapid. AUR plus PSD sub noul lidership vor avea peste 60%. Vor putea schimba și Constituția. Și o vor face. Vot liber în viitor nu știu dacă mai prindem vreodată. Am dubii.

4. Singura speranță e că Simion și cei din jurul lui vor vrea să facă business - să fure, să se îmbogățească pe modelul actual - că nu sunt ideologi nebuni - și că vor încerca un model Trump / Meloni, nu Putin / Coreea de Nord / Iran. Că vor înțelege că au nevoie de finanțare externă din piețele vestice… Dar nu sunt sigur. Deloc. Dacă vor să fie pe model Trump / Meloni - e un scenariu ok - și vor avea cu cine să lucreze. Mediul de business, ambasadele și multinaționalele trebuie să încerce să negocieze o coexistență. Dacă nu, nu. Va trebui să clarifice asta.

5. Dacă noua putere refuză orice negociere și merge pe consolidare brutală și rapidă a puterii lor, merg cu Rusia și merg la rupere ideologic :

- Economia se va prăbuși dur. Va fi un haos de nedescris - incapacitate de plată. Nu e problemă . Așa a fost și cu Ceașcă înainte de a închide lumina și pune cartele. Așa e și în Venezuela sau Coreea de Nord. Puterea poate fi menținută și cu mai puțini bani - e suficient doar să dai mult la aparatul de represiune, atât.

- Cineva va trebui să fie «vinovat». Și poporul cere sânge - răzbunare. Și i se va da. Voi veți fi vinovații și veți plăti. Individual. Burghejii, capitaliștii, globaliştii, sorosişti. Nu contează că nu sunteți așa. Aşa vi se va pune eticheta. Dușmanii poporului. Veți plăti. Și cu vârf și îndesat. Ghilotine. Iran. Califat.

6. E sfârșitul, finalul PSD și PNL și chiar al USR. Trebuie alte partide, alți oameni, alt sistem de putere. AURe unul. În rest - nu știu - însă va fi ceva. Cine știe. Nu îmi e clar.

7. E foarte posibil ca salvarea să devină individuală și urgentăa. Depinde de ce se întâmplă la punctul 5 de mai sus. Vom ști în maxim 3-4 săptămâni. Dar nu sunt foarte optimist”, a mai scris Andrei Caramitru.