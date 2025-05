Andrei Caramitru spune că Nicușor Dan „minte ca la balamuc” în cazul spitalului Sanador: „Dacă nu-l proteja sistemul era în pușcărie”

Economistul Andrei Caramitru explică situația spitalului de oncologie pentru copii, care va fi realizat de clinica Sanador în Capitală, și îl acuză pe primarul Nicușor Dan că „minte ca la balamuc”.

Reacția acestuia vine după ce primarul general al Capitalei a fost acuzat de Crin Antonescu că a amânat, timp de doi ani, semnarea avizului pentru extinderea unei clădiri a clinicii, care era destinată pacienţilor oncologici. În final, edilul a semnat autorizația de construire pe 30 aprilie 2025, în timpul campaniei electorale.

„Eu am urmărit în detaliu situația asta cu spitalele din București blocate de ND (Nicușor Dan n.r.). Am și scris despre asta. Cum văd ca ND minte ca la balamuc (...) - dau mai jos situația de fapt, reală. E important sa înțelegem adevărul”, spune Andrei Caramitru.

Decizie definitivă în octombrie 2023

În continuare, cunoscutul economist Andrei Caramitru a analizat, punctual, cazul spitalului oncologic pentru copii:

„- Sanador a obținut TOATE avizele necesare prevăzute în acordul de urbanism obținut pe 18 noiembrie 2019 (DSP, ISU, monumente, mediu, rețele). Conform legii - în așa situație primarul E OBLIGAT legal să semneze autorizația de construcție.

- ND a refuzat să semneze invocând PUG și “retrageri laterale”.

- Sanador a dat în judecată și a câștigat pe fond pe 14 noiembrie 2022 la tribunalul București care a emis decizie care îl obliga pe ND să semneze.

- ND face apel. Pierde la curtea de apel pe 11 octombrie 2023. Decizia devine finală și obligatorie - justiția ÎL OBLIGĂ să semneze autorizația”, a scris Caramitru pe pagina sa de Facebook.

Amendat de Inspectoratul de Construcții

Acesta mai susține că primarul general al Capitalei a fost amendat de Inspectoratul de Construcții pentru că nu a pus în aplicare hotărârea judecătorească.

„ND refuză să o aplice. Conform legii - Inspectoratul de Construcții îi dă amendă pe persoană fizică. El plătește amenzile din bugetul primăriei (ceva total ilegal, e furt). Și tot nu semnează. ND contestă amenda. Pierde în iunie 2024 la ÎCCJ. De atunci, tot nu semnează. Sanador încearcă prin executare silită. Nebunie totală”, explică el.

Andrei Caramitru îl acuză pe primarul Nicușor Dan de „abuz în funcție”.

„Deci a pierdut pe linie toate procesele, e OBLIGAT de lege să semneze, e amendat. DAR TOT NU SEMNEAZĂ. Ca nu vrea el, domne. Dă-le dracu de legi și instanțe. El așa consideră. Și azi scrie pe FB că el are domne dreptate că «retragerile laterale» domne. Dă-l încolo de spital oncologic și de copiii cu cancer. Dă-le încolo de instanțe legi de orice. Asta e NEBUNIE deja. Dacă nu ar fi fost protejat de sistem era în pușcărie demult. Se cheamă abuz în funcție și e chestie super penală”, precizează Caramitru.

Nicuşor Dan a răspuns, într-o postare pe Facebook, acuzaţiilor că ar fi întârziat semnarea autorizaţiei pentru un spital oncologic privat pentru copii. Primarul Capitalei susține că a solicitat Sanador să găsească o altă locație pentru construirea noului corp pentru că cea aleasă de ei s-ar afla într-o zonă supraaglomerată a Bucureștiului.

„Spitalul Sanador este o instituție medicală privată, cu medici buni, dar care a abuzat în modul în care a construit, într-o zonă supraaglomerată a Bucureștiului. Iar acum vrea să abuzeze și mai mult, vă rog să vedeți imaginile. Discuția juridică despre legalitatea cererii de construire este complexă, nu o redau aici. Le-am transmis, încă de când au solicitat, că nu este locația potrivită, și sper să găsească locația rezonabilă pentru construirea noului corp”, a precizat Nicușor Dan.