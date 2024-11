Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale, a ținut un discurs despre viitorul României la câteva ore după ce a ajuns oficial în turul doi al alegerilor.

Luni seara, Elena Lasconi a intrat live pe Facebook, Youtube și TikTok, unde are sute de mii de urmăritori, unde a transmis un mesaj alegătorilor.

”Pentru toți românii care au fost subestimați vreodată, acest rezultat este al vostru. Pentru toți românii cărora li s-a spus că nu se poate, acest rezultat este al vostru. Pentru toți cei care cred într-o Românie demnă și europeană, acest rezultat este al vostru. Tuturor celor care mi-ați acordat votul, vă mulțumesc pentru mobilizare și încredere. Și știu că acest vot a fost pentru viitorul vostru și al celor pe care îi iubiți. Promit că voi da totul pentru a mă ridica la nivelul așteptărilor tuturor românilor. Voi fi președintele tuturor cetățenilor. Nu am obosit să muncesc pentru români toată viața mea. Fiecare vot este un mesaj că aveți alte așteptări de la țara noastră”, a spus Elena Lasconi.

Candidata USR la alegerile prezidențiale a vorbit și despre faptul că premierul Ciolacu și-a acceptat înfrângerea, dar și de ce este esențial ca românii să o voteze.

”Dragi români, vă auzim și vă vedem. Apreciez că Marcel Ciolacu și-a acceptat înfrângerea, este un gest de normalitate. Am vorbit cu mama și m-a felicitat. Mama, toată viața ei a spălat pahare cu apă rece. În familie, știm ce e munca, știm cum e să trăiești din munca ta, nu din pensii de lux, din sinecuri și cadouri de la dezvoltatori. Vreau să construim o Românie în care să poți trăi din munca ta, în care statul muncește pentru tine, nu tu pentru stat. Vrem o democrație în care votul nostru contează, în care vocea noastră contează. România intră într-o nouă etapă. Pentru prima oară după Revoluție, PSD și PNL nu au reprezentanți în turul doi. Votul de ieri a fost un vot de protest și exasperare. Acum trebuie să ne unim pentru a apăra democrația noastră, libertatea pentru care s-a murit la Revoluție. Povestea nu se încheie aici. Ne aflăm în fața unui pericol pe care puțini dintre noi l-au crezut posibil. Călin Georgescu este un admirator pe față al lui Vladimir Putin, are un discurs național ceaușist, este pentru izolarea României pe care el o numește neutralitate. Și cu asta vrea să distrugă tot, pe ce se bazează prosperitatea noastră”, a mai precizat Elena Lasconi.

”Românii patrioți au rezistat în istorie de 10 ori invaziilor rusești, vom rezista și acum”

Elena Lasconi a subliniat și cât de importantă este apartenența României la structurile euro-atlantice.

”Fără NATO suntem la cheremul Rusiei. Românii patrioți au rezistat în istorie de 10 ori invaziilor rusești, vom rezista și acum. Da Europa, da NATO. În următoarele 2 s avem de dus o luptă existențială pentru democr românească. Alegerile parlamentare devin cruciale în noul context. USR a reprezentat ideea de schimbare și de curaj în politică. Acum, USR își asumă clar o luptă împotriva extremismului expus. Dacă toate forțele reformiste se strâng în jurul USR, duminica viitoare avem încă o șansă să demonstrăm că suntem mai puternici decât ce se visează la Moscova. Vom lăsa orgoliile la garderobă și vom face propuneri concrete pentru a ne uni în fața acestui pericol. USR nu este perfect, dar nu a trădat niciodată valorile Revoluției din 1989. Independența față de Rusia și un drum euro-atlantic sunt visul pe care trebuie să îl apărăm. Votul de ieri este un vot împotriva acestei guvernări care și-a bătut joc și i-a umilit pe români. Guvernarea disperețului față de cetățeni trebuie să se încheie”, a declarat Elena Lasconi.

Aceasta a reliefat cât de importante sunt implicarea și respectul.

”Frustrarea noastră nu trebuie să devină o vulnerabilitate exploatată de Rusia. Nu avem voie ca furia să ne arunce înapoi în trecut. Haideți să transformăm furia noastră în speranță pentru România. Speranța este cea care ne duce înainte. Implicarea este cea care ne duce înainte. Respectul este cel care ne duce înainte. Dragi români, nu lăsăm pe nimeni să pervertească ce înseamnă să iubești țara. Nu prin ură față de Europa sau pe TikTok îți demonstrezi pe patriotismul. Sunt convinsă că mulți dintre votanții lui Călin Georgescu nu știau de putinismul lui Călin Georgescu, că vrea o izolare a României. Știu că mulți dintre voi l-ați votat pe contracandidatul meu dintr-un vot de protest. Haideți să transformăm acest vot de protest într-unul pentru România. Dacă nu iubeam deja România cu toată ființa mea, după această campanie nu mai am vreun dubiu. România are un potențial nelimitat pentru că are români buni, harnici și creativi”, a subliniat Elena Lasconi.

Mesaj pentru diaspora: ”brațele noastre vor fi mereu deschise pentru voi”

Elena Lasconi a avut un mesaj emoționant și pentru românii din diaspora, făcând referire și la faptul că în ultimele 24 de ore a primit mii de mesaje.

”Indiferent unde v-ați făcut casă, brațele noastre vor fi mereu deschise pentru voi. Vom face totul pentru a construi o Românie în care să vă întoarceți dragi români cu drag. Însă avem nevoie de voi, de critica voastră, de voturile voastre. Vă mulțumesc pentru mobilizarea de ieri și vă aștept din nou la urne pe 1 și 8 decembrie. Mulți dintre români au plecat la studii sau la muncă în alte țări ale UE. Sunteți o generație care nu trebuie să își mai riște viața înotând prin Dunăre. Ajutați-ne să apărăm libertatea noastră europeană. Mulți români mi-au scris azi noapte și azi dimineață, sunt mii de mesaje, și de felicitări, dar și de îngrijorare. Mi-a scris o mamă al cărei copil cu boală rară depinde de cercetarea medicală la nivel european. Mi-a scris un domn care a luptat la Revoluție și care nu vrea să trăiască din nou într-o țară unde să își ascundă părerea. Mi-a scris un elev care se teme de victoria unor extremiști. Aș vrea să pot lua aceste frici doar prin putearea cuvintelor mele. Dar singurul antidot la aceste frici este votul. Un vot pentru viitor, pentru democrație, pentru România”, a subliniat Elena Lasconi.

Candidata USR la alegerile prezidențiale a spus și că mobilizarea la vot va fi esențială.

”Mai avem șase zile până la parlamentare și două săptămâni până la prezidențiale. Este lupta generației noastre. Știu că m-am pregătit toată viața mea pentru această luptă. Sunt gata să mi-o asum, dar nu pot fără voi. Putem învinge frica doar împreună. Vă cer politicos de azi să vorbiți cu cel puțin 10 oameni pe care să îi convingeți să vină la vot, vă cer politicos să fiți activi pe toate rețelele sociale, să fiți politicoși, dar mai ales iubitori. Îi vom bate doar cu iubire pentru România. Haideți să ne mobilizăm cu toții, să îmbrățișăm această țară minunată. România, se poate! Așa să ne ajute Dumnezeu”, a încheiat Elena Lasconi discursul.