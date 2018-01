Nu trebuie să îţi spună alţii care e cea mai bună reţea pentru afacerea ta. Convinge-te singur!

Pentru companii, Telekom defineşte acest concept prin platforma comercială #BusinessLiber cu care a schimbat regulile pieţei pentru antreprenori. Pe lângă beneficii precum internet mobil nelimitat la viteze 4G şi minute şi SMS nelimitate, totul la preţuri începând de la 5 euro lunar, plus TVA, „Freedom” înseamnă si libertatea de a alege un contract fără perioadă minimă contractuală şi fără taxă de reziliere. Plus libertatea de a opta pentru cea mai bună reţea pentru afacerea fiecărui antreprenor.

Urmând promisiunea #BusinessLiber, Telekom a oferit tuturor clienţilor business posibilitatea de a testa internetul nelimitat 4G în luna decembrie 2017, când a oferit trafic nelimitat de date, în reţeaua 4G, chiar şi celor care nu aveau abonamente Freedom, cu voce şi date 4G nelimitate.

La început de an, operatorul de telecomunicaţii continuă această iniţiativă la o scară şi mai mare, invitând toţi clienţii business, indiferent de furnizorul lor actual de comunicaţii, să testeze serviciile 4G Telekom. Astfel, incepand cu 23 ianuarie, orice antreprenor interesat să evalueze cele mai bune opţiuni pentru afacerea sa în ceea ce priveşte reţeaua, poate să îşi activeze pentru o perioadă de 30 de zile un SIM de date mobile cu 2GB de net 4G, în oricare magazin Telekom sau prin consultanţii de business ai operatorului.

„Credem că orice client business are dreptul să decidă singur care este cel mai bun serviciu pentru nevoile sale, si nu să ii spună operatorul de telecomunicaţii ce e mai bine pentru afacerea lui. De aceea le oferim acestora libertate absolută de alegere prin toate iniţiativele #BusinessLiber. Invităm clienţii tuturor operatorilor de telefonie mobilă să testeze serviciile înainte de a lua o decizie de cumpărare. Concret, punem la dispoziţia oricărui antreprenor interesat SIM-uri de date 4G fără nicio obligaţie” spune Ovidiu Ghiman, Director Executiv Comercial, Segment Business, Telekom Romania.

Antreprenorii care vor opta pentru #BusinessLiber şi abonamentele Freedom câştigă libertate în afaceri, au flexibilitate pentru contract, acces la informaţii complet transparente şi la costuri detaliate, dar şi beneficii complete, cuvântul de ordine pentru aceştia fiind “nelimitat”.

„Prin natura afacerii pe care o conduc, sunt mereu în mişcare, la întâlniri cu diverşi clienţi. Trebuie să fiu mereu pregătit, să am informaţiile necesare la îndemână, să discut cu multe persoane, aşa că pot spune despre mine că sunt un mare consumator de date şi voce. Am luat abonamentul nou de la Telekom încă din primele zile de la lansare pentru că mă scuteşte de calcule privind costurile, pentru că am servicii nelimitate de date şi voce, iar reţeaua operatorului se comportă impecabil indiferent de locul în care mă aflu” declară Bogdan Micu, administrator al fimei Mibo Impex, unul dintre antreprenorii care a fost convins de la bun început de abonamentele Freedom.

Şi nu a fost singurul. În decembrie 2017, la o lună de la lansarea abonamentelor Freedom, Telekom şi-a dublat volumele de vânzări în rândul clienţilor business, precum şi numărul de companii care au ales să se porteze în reţeaua Telekom.

Nu trebuie să îţi spună alţii care e cea mai bună reţea pentru afacerea ta. Convinge-te singur! Dacă eşti antreprenor, vino pana data de 28 februarie 2018 în magazinele Telekom să primeşti un SIM de date mobile şi testează gratuit 2 GB de net 4G, timp de 30 de zile. Fără condiţii, fără obligaţii!