FOTO Cum arată „Oraşul iPhone”, fabrica uriaşă cu 350.000 de angajaţi din China care produce jumătate dintre telefoanele Apple

Foxconn este unul dintre colaboratorii principali ai Apple în ceea ce priveşte producţia de terminale iPhone, iar fabrica principală este situată în provincia Zhengzhou, China. Numărul de lucrători din respectivul complex depăşeşte 350.000 conform jurnailiştilor Business Insider, care au petrecut mai bine de o zi în fabrică. De fapt, este atât de mare încât localnicii au poreclit-o ”Oraşul iPhone”, şi pe bună dreptate.

Fabrica este amplasată pe o suprafaţă de peste 3,5 kilometri pătraţi şi a fost construită în 2010 cu scopul exclusiv destinat construcţiei de terminale Apple. Nu degeaba pe fiecare telefon produs de compania din Cupertino stă inscripţionată pe spate celebra sintagmă ”Designed by Apple in California, Assembled in China” (Dezvoltat de Apple în California, asamblat în China). În plus, tot complexul iPhone City a fost ridicat pe o parcelă de teren pe care se aflau numai recolte de grâu şi de orez.





În ceea ce priveşte bunăstarea angajaţilor, traiul acestora şi programul de zi cu zi sunt mai mult decât ok, iar condiţiile de muncă sunt şi ele foarte bune. Per total, aceştia se declară fericiţi cu locul de muncă, chiar dacă au existat, de-a lungul timpului, mai multe zvonuri despre fabricile din China şi despre viaţa precară pe care o duc majoritatea angajaţilor.













Fotografii via Business Insider