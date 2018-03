Prof.dr. Streinu-Cercel: „România are cea mai înaltă rată a prevalenţei infecţiei cu virusul hepatitei C“. Se estimează că peste 650.000 de persoane sunt infectate

„România are cea mai ridicată rată a prevalenţei infecţiei cu virusul Hepatitei C din Uniunea Europeană - 3,3%, estimându-se că peste 650.000 de persoane ar fi infectate cu VHC, iar circa 80% dintre infecţii ar fi cu replicare virală, în contextul existenţei unui nivel scăzut de informare şi conştientizare privind această afecţiune în rândul populaţiei, potrivit datelor disponibile, a declarat astăzi managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase "Matei Balş", Adrian Streinu-Cercel, într-o conferinţă de presă dedicată hepatitei.



El a adăugat că 99% din infecţii aparţin genotipului 1b, iar peste 550.000 de persoane ar avea boală activă, progresivă.



„România se aliniază recomandărilor OMS privind controlul infecţiei cu virusul Hepatitei C. În 2017, în România a crescut atât numărul persoanelor diagnosticate, cât şi accesul la terapiile cu medicamente antivirale cu acţiune direct“, a mai spus universitarul.

Tot anul trecut, separat de testarea medicală uzuală au fost extinse campaniile de testare voluntară, fiind realizate 11.713 testări stradale la nivelul populaţiei şi al personalului medical din 10 judeţe. 2% din persoanele testate, adică 240, au avut rezultat pozitiv pentru infecţia cu VHC, a precizat Streinu-Cercel.

Medicii de familie pot prescrie teste pentru depistarea hepatitei

Pentru 2018, direcţiile de acţiune recomandate vizează extinderea testării populaţiei şi asigurarea accesului larg la terapii antivirale eficiente, a mai spus profesorul.

„De asemenea, în contractual-cadru al medicilor de familie, pentru prima dată, există anexa 22 pentru diagnosticul precoce al pacienţilor cu hepatita virală B, C şi D. Pentru prima dată reuşim să plătim prin pachetul de servicii în serviciul de internare spitalizarea de zi pentru pacienţii cu hepatita B, C şi D, precum şi restul investigaţiilor imagistice", a precizat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimează că 71 milioane de persoane sunt infectate în prezent cu virusul hepatitic C la nivel mondial. Dintre acestea, doar 20% - aproximativ 15 milioane - au fost diagnosticate şi doar 5% - aproximativ 3 milioane- sunt tratate cu medicamente anti-virale cu acţiune direct, care vindecă infecţia cu VHC în peste 95% dintre cazuri.

În majoritatea cazurilor infecţia cu VHC netratată evoluează spre ciroză şi cancer hepatic.