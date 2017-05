Durerile menstruale pot fi calmate prin masaj. Ce exerciţii sunt indicate

Circa 10% din femei experimentează dureri menstruale de intensitate severă care încep cam cu o oră înainte de menstruaţie şi durează, de regulă, 24 de ore. În toate tipurile de durere mestruală, celulele uterine eliberează prostaglandine „rele“, secreţie care stimulează uterul să se contracte. Nivelul crescut al prostaglandinei face ca aceste contracţii să devină dureroase.

Masajul abdominal ajută la calmarea durerilor şi a crampelor menstruale. Masajul poate fi practicat stând în pat, pe scaun sau în picioare. Cel mai important lucru este să ne asigurăm că poziţia noastră este confortabilă, afirmă dr. Marilyn Glenville, în „Cartea sănătăţii femeii“. Pentru acelea care preferă să stea întinse, indicaţia este de a aşeza o pernă sub genunchi pentru a evita solicitarea spatelui.

Exerciţiul numărul 1. Se pune puţin ulei de masaj în palmă şi se freacă mâinile pentru a încălzi uleiul. Plasaţi o mână peste cealaltă, cu palmele îndreptate către interior, deasupra ombilicului. Mişcaţi mâinile în sensul acelor de ceasornic (spre stânga şi în jos) în jurul mijlocului. Aplicaţi o uşoară presiune. Faceţi 20 de cercuri.

Exerciţiul numărul 2. Puneţi mâinile sub cutia toracică, pe fiecare parte a trunchiului, cu degetele îndreptate spre ombilic. Masaţi împingând mâinile în jos, spre pelvis. Repetaţi de 5 ori.

Exerciţiul numărul 3. Folosind degetele ambelor mâini, frecţionaţi abdomenul în sensul acelor de ceas, în jurul ombilicului, în 3 rotaţii complete.

Potrivit sursei citate mai sus, exerciţiile fizice regulate pot ajuta la menţinerea durerilor şi a crampelor la un nivel minim pentru că eliberează endorfine care sunt analgezice naturale. Indicaţia este de a face exerciţii cel puţin 30 de minute pe zi – plimbarea sau înotul sunt uşoare şi nu vor solicita uterul. Ca alternativă încercaţi balansarea pelviană care ajută la eliberarea presiunii asupra vaselor de sânge din zona care înconjoară uterul şi de asemenea la întărirea muşchilor abdominali şi pe cei ai zonei inferioare a spatelui.

Încercaţi acest exerciţiu de 2-3 ori pe zi, în timpul unei menstruaţii dureroase. Sprijiniţi-vă în mâini şi genunchi, cu mâinile fix sub umeri şi genunchii sub şolduri. Inspiraţi adânc şi apoi, în timp ce expiraţi, trageţi abdomenul în interior, încordaţi fesele şi trageţi de muşchii pelvieni. Aceasta ridică coloana vertebrală formând un C. Degajaţi şi întoarceţi-vă la poziţia iniţială, cu coloana vertebrală întinsă. Repetaţi exerciţiul de cel puţin 10 ori.