Celulita avansată poate provoca inflamaţie cronică şi dureri. Ce tratamente sunt indicate pentru a reduce aspectul de „coajă de portocală“

Chiar dacă vremea capricioasă ne mai dă încă bătăi de cap, silindu-ne ca într-o zi să punem pe noi un tricou, iar în următoarea, impermeabilul, ştim că e cazul să ne pregătim de pe acum pentru plajă, dacă ţinem la aspectul exterior. Amalia, 35 de ani, din Bucureşti, merge în fiecare an pe litoral. „Anul acesta merg şi cu cel mic. A împlinit 3 ani şi abia aştept să-l duc la mare. Problema e că zilele trecute m-am studiat în oglindă şi am observat că mi-au apărut noi straturi de celulită pe coapse. Până să nasc nu am avut aşa ceva. Acum, deşi am încercat tot felul de tratamente, nu mi se pare că situaţia s-a îmbunătăţit cu mult. Poate părea un moft, dar nu-mi place să dau prilej de comentarii pe plajă“, mărturiseşte tânăra.

„Ca o brioşă coaptă“

„Celulita sau acel aspect de «coajă de portocală» care le dă bătăi de cap multor femei este o problemă provocată de dezechilibrul hormonal dintre nivelul de estrogen şi cel de progesteron din organism. De aceea, femeile sunt cele mai predispuse la a dezvolta celulită, comparativ cu bărbaţii“, explică dr. Florentina Zaharia, medic primar dermato-venerologie, la Clinica Bioderm din Bucureşti.

Celulita nu este o boală, punctează dr. Diana Plăcintescu, medic dermatolog la Clinica Medicum din Capitală. „Este un status al pielii – «condition», cum îi spun americanii – caracterizată prin aspectul matlasat dat de distensia lobulilor grăsoşi, pe anumite zone clasice, hormono-dependente: coapse, în principal, dar şi fese, abdomen, genunchi“.

Ea apare din cauza faptului că celulele grase cresc în volum prin acumularea de lipide, dincolo de capacitatea de distensie a „cofrajului“ fibros format din pereţii lobulilor, numiţi septuri. „Astfel, conţinutul dă pe dinafară ca o brioşă coaptă, dând aspect vălurit, de coajă de portocală. Arhitectura ţesutului gras subcutanat caracteristică femeii face ca deformările să fie mult mai evidente decât la bărbaţi“, detaliază dr. Plăcintescu. Se consideră că 85%-90% din femeile de peste 20 de ani au un anumit grad de celulită, mai spune dr. Plăcintescu.

Paradoxul cafelei: şi aliat, şi inamic

Printre factorii care favorizează celulita se numără: moştenirea genetică, menopauza, sarcina, modificările de metabolism celular care apar la pubertate, alimentaţia deficitară, bogată în zahăr, şi fumatul. „Glucoza în exces dereglează metabolismul celulelor adipoase. Zahărul, băuturile acidulate dulci, băuturile fierbinţi, chiar şi cofeina în exces, pantalonii foarte strâmţi şi purtatul excesiv de tocuri sunt de evitat, pentru că pot agrava celulita. În mod paradoxal, cremele cu cofeină ajută în cazul celulitei, însă cafeaua în exces are efect invers“, adaugă dr. Florentina Zaharia, medic primar dermato-venerologie.

Într-o fază iniţială, celulita poate fi „tratată“ cu sport. „Sunt indicate, ca forme de mişcare, mersul pe jos şi înotul“. Cremele dau şi ele o mână de ajutor. „Cele anticelulitice trebuie să conţină cafeină ca ingredient activ, care are ca acţiune deshidratarea celulelor adipoase şi micşorarea lor. Alt ingredient ar fi extractul de alge marine, care are rol descongestionant în celulita fibroasă cu retenţie masivă de apă. Alte ingrediente importante sunt guarana, care stimulează circulaţia, vitamina E, cu efect antioxidant. Produsele anticelulitice sunt dermatocosmetice, nu trebuie să conţină parabeni şi se găsesc sub formă de creme, uleiuri sau loţiuni. Se folosesc pe perioade mai lungi, de aproximativ trei luni, şi se masează de două ori pe zi“, recomandă dr. Florentina Zaharia.

Dieta este importantă în combaterea celulitei, adaugă medicul dermatolog Diana Plăcintescu. „Ea influenţează nu doar acumularea de grăsimi, dar şi echilibrul hormonal. Excesul de zahăr creează inflamaţie şi predispune, pe de o parte, la îngroşarea septurilor, iar pe de altă parte, la creşterea volumului fiecărei unităţi adipoase din piele. Dieta bogată în fibre, săracă în zahăr, cu mese multe şi puţine calorii per masă este ideală“. Mişcarea şi masajul activează circulaţia în zonă şi topesc grăsimile, favorizând în acelaşi timp drenajul. Limfodrenajul, dacă este realizat de specialişti, ajută la eliminarea excesului de apă care caracterizează stadiile incipiente ale celulitei.

Aparate medicale versus dispozitive cosmetice

Dacă ne schimbăm stilul de viaţă, dacă suntem atenţi să nu facem excese alimentare, dacă facem mişcare şi ne folosim, în plus, de tehnicile medicale moderne, avem şanse să facem celulita neobservabilă, dă asigurări dr. Plăcintescu. „Depinde, evident şi din ce stadiu pornim. Celulita veche, fibroasă, adăugată peste supraponderalitate sau chiar obezitate are şanse mici să se amelioreze complet rapid.“ În stadii avansate, însă, avem nevoie de ajutorul terapiilor specifice, întăreşte dr. Florentina Zaharia. „Dincolo de aspectul inestetic, celulita avansată este o problemă care afectează sănătatea, întrucât poate provoca inflamaţie cronică şi dureri locale“, avertizează medicul.

În ceea ce priveşte aparatele, trebuie diferenţiate aparatele medicale omologate de cele cosmetice, mai spune medicul dermatolog Diana Plăcintescu. „Pot avea principii similare de lucru, dar puterea diferă. Aparatura medicală de ultimă generaţie combină diverse tehnologii, precum vacuumul, ultrasunetele, radiofrecvenţa şi infraroşiile, pentru a creşte tonusul colagenului de suprafaţă, a rupe septurile şi a topi grăsimea în acelaşi timp“.

Cu cât aparatele sunt mai performante, cu atât e nevoie de mai puţine şedinţe şi rezultatele persistă mai mult. Dar este de reţinut faptul că, deoarece ne luptăm cu o predispoziţie, este nevoie de şedinţe de întreţinere. „Grăsimea în exces se poate topi şi prin criolipoliză sau mezoterapie. Septurile fibroase se pot rupe şi prin mici incizii. Toate acestea se pot combina în cadrul unui plan de tratament care să includă monitorizarea endocrinologică şi nutriţională“, conchide dr. Plăcintescu.

Tratamente moderne care atenuează celulita

O serie de tratamente moderne ajută la diminuarea şi chiar la eliminarea celulitei, dă asigurări dr. Florentina Zaharia: „Electrostimularea este una dintre cele mai simple şi sigure metode de creştere a tonusului muscular şi de reducere a ţesutului adipos. Electrozii aplicaţi pe piele generează impulsuri electrice de o intensitate suportabilă, care nu produc disconfort, cu rolul de a determina contracţia fibrelor musculare“. Astfel, sunt antrenate toate grupele musculare simultan, într-un timp foarte scurt. 45 de minute de electrostimulare echivalează cu şase ore petrecute în sala de fitness. Aşa se face că efectele sunt vizibile imediat, uneori chiar după prima şedinţă pierzându-se între 1 şi 4 centimetri, în cazul persoanelor cu un surplus mai mare de grăsime, explică dr. Florentina Zaharia.

Terapia cu lumină roşie pentru corp Collagen Bed Therapy este o soluţie care permite tratamentul întregii suprafeţe corporale: „Printre cele mai mari beneficii se numără atenuarea celulitei. O şedinţă durează 20 de minute, iar frecvenţa recomandată de medici este de trei şedinţe pe săptămână“. O cură completă durează două luni, iar pentru întreţinere, se recomandă o şedinţă pe lună. Specialista spune că rezultatele sunt vizibile încă după prima şedinţă, când pacienţii simt senzaţia de piele catifelată, iar problemele pielii, precum celulită, pigmentare etc. sunt ameliorate după o lună. Terapia nu este agresivă sau dureroasă şi nu are efecte adverse. Singurele contraindicaţii se adresează persoanelor care suferă de lupus, glaucom şi femeilor însărcinate.

Saună uscată cu pat vibrant

Vibrosauna este o nouă terapie de atenuare a celulitei, care constă într-o saună terapeutică uscată, echipată cu un pat vibrant, cu aer uscat cald şi aer încărcat negativ – aer curăţat de bacterii prin ionizare. Este o terapie combinată, care implică toate simţurile, relaxează muşchii, îmbunătăţeşte circulaţia sângelui şi alimentarea ţesuturilor, accelerează metabolismul celular şi reduce tensiunea arterială. Terapia creşte fluxul sângelui, consumul de oxigen şi arderea carbohidraţilor şi a celulelor grase. „Pe lângă celulită, vibrosauna este recomandată şi pentru tratarea altor probleme de sănătate, precum durerile de spate, leziunile sportive, tensiunea arterială ridicată sau insomnia. O şedinţă de 30 de minute la vibrosaună echivalează cu pierderea a 900 de calorii. Un tratament complet cu vibrosauna constă în zece şedinţe“, explică medicul.

Termocuverta este un alt tip de saună locală, care ajunge la temperaturi ridicate şi care ajută la arderea extrem de rapidă a ţesutului adipos şi creşterea semnificativă a metabolismului celular. Căldura declanşează în organism mecanisme complexe neurologice, vasculare şi metabolice care reduc durerea. Termocuverta are aspectul unui sac de dormit şi este confecţionată asemenea unei pături electrice. Zonele de căldură independentă permit programarea temperaturii dorite pe fiecare zonă în parte. Avantajul este că poate trata zone extinse atinse de celulită. Căldura degajată dilată vasele de sânge, creşte ritmul cardiac şi, implicit, generează un mare flux de sânge, îmbunătăţeşte circulaţia sângelui şi elasticitatea ţesuturilor, completează dr. Zaharia. Un tratament complet constă tot în zece şedinţe.

O altă variantă eficientă o reprezintă liftingul corporal Dermocell, un tip de tratament destinat combaterii celulitei chiar şi în stadiile ei mai avansate. Aparatul foloseşte metoda noninvazivă a aspiraţiei continue care stimulează microcirculaţia de la nivelul dermului – cu 200% mai mult decât în mod normal – pentru un efect rapid şi de durată, împiedicând recidiva aspectului de „coajă de portocală“. „Comparativ cu alte terapii anticelulitice, aceasta oferă rezultate spectaculoase şi durabile într-o perioadă scurtă. Nu este o terapie agresivă pentru organism, astfel că pe zonele tratate nu vor apărea echimoze. Mai mult, acest tratament reface ţesutul muscular atrofiat şi îl tonifiază. Un tratament complet include zece şedinţe. Rezultatele se văd după primele şedinţe“, dă asigurări dr. Florentina Zaharia.