Terapii alternative pentru hernia de disc

O poziţie incorectă pe scaun, menţinută pentru o perioadă lungă de timp, sedentarismul, numărul de kilograme în plus sau ridicarea frecventă a greutăţilor suprasolicită coloana vertebrală. Astfel, discurile din coloana vertebrală se deplaseză, se deformează sau chiar se rup şi lezează terminaţiile nervoase.

Hernia de disc apare atunci când o rădăcină a unui nerv spinal este comprimată. În general, se manifestă la discurile lombare L4 şi L5, deoarece acestea susţin cea mai mare parte din greutatea corpului. Operaţia este de cele mai multe ori soluţia recomandată, dar există şi alte metode alternative prin care poate fi combătută durerea.

Calmante pentru dureri

În primele stadii ale bolii, atunci când se manifestă prin dureri la efort, dureri care radiază în picior şi amorţeli ale membrului sunt recomandate tratamentele mai puţin invazive. Durerea poate fi combătută prin tratamente cu antiinflamatoare nesteroidiene, cum sunt diclofenacul, analgezicele şi decontracturantele musculare.

Dacă analgezicele se iau pe cale orală, antiinflamatoarele se pot aplica sub formă de unguent, care se masează de mai multe ori pe zi pe zona dureroasă sau pot fi administrate sub formă de infiltraţii, la nivelul coloanei. Decontracturantele, sub formă de pilule orale, relaxează musculatura spatelui, deoarece atunci când muşchii sunt încordaţi, senzaţia de durere se amplifică.

Kinetoterapia întăreşte musculatura

Procedurile se realizează doar în cabinete de specialitate. Exerciţiile de kinetoterapie tonifiază musculatura şi astfel se facilitează menţinerea posturii corecte. În acelaşi timp, este scăzută presiunea la nivelul coloanei vertebrale, ceea ce are efect şi asupra discului afectat, care nu va mai apăsa pe nervul spinal. Durerea scade în intensitate şi musculatura va susţine mai eficient coloana vertebrală.

Fizioterapia cuprinde tratamente complexe

Unele forme de hernie de disc pot fi ameliorate prin fizioterapie, mai exact electroterapie, hidrotermoterapie şi balneoterapie. În timpul şedinţelor de electroterapie sunt aplicate cantităţi scăzute de energie electrică în zona afectată, care au efect antiinflamator, decontracturant şi analgezic.

Atunci când durerea se manifestă doar în timpul anumitor acţiuni, este recomandată hidrotermoterapia, adică băi simple, de plante sau în bazine special amenajate. Şi împachetările cu parafină sunt recomandate în acest caz. Balneoterapia se face în staţiuni balneare şi cuprinde sedinţe de masaj, hidrokinetoterapie în apă termală şi împachetări cu nămol.

