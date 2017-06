Sucul care combate stresul şi întăreşte ficatul

Rodia este sursă importantă de minerale (calciu, fier şi potasiu), vitaminele (A, B5, C şi E) şi conţine o cantitate mare de fibre. Beneficiile pe care le are sucul de rodie sunt:

Curăţă ficatul şi sângele

Sucul de rodie este foarte bun pentru ficat, deoarece îl întăreşte şi elimină toxinele acumulate. În plus, are efect de curăţare şi la nivelul sângelui, care este detoxificat şi purificat. Un pahar de suc de rodie băut zilnic pe parcursul a trei luni îmbunătăţeşte fluxul de sânge. În plus, datorită conţinutului său ridicat de acid citric, potasiu şi apă, este stimulată funcţia renală şi sunt eliminate lichidele. De asemenea, sucul de rodie este recomandat persoanelor care suferă de hipertensiune arterială, hiperuricemie sau pietre la rinichi.

