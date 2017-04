De ce să bei zilnic apă cu ghimbir

Băutura alină durerile articulare

Unul din motivele pentru care apa cu ghimbir funcţionează atât de bine în ameliorarea inflamaţiei articulare şi alinarea durerilor este că are în compoziţie antioxidanţi naturali. Pe lângă asta, ghimbirul mai are şi proprietăţi analgezice. Dacă durerea este cauzată de artrită, consumă periodic această băutură. Motivul? Cercetări recente arată că rădăcina de ghimbir are un efect pozitiv asupra durerii artritei.

Lichidul te scapă de migrene

Dacă suferi de migrene, remediile naturale pe bază de ghimbir îţi sunt de ajutor. O mare parte dintre cei care se confruntă cu astfel de dureri mai au şi alte simptome, precum greaţă şi stomac deranjat, ambele putând fi tratate cu apă de ghimbir. Băutura ajută la diminuarea durerii şi tratează simptomele neplăcute.

