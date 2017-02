Cafea sau apă plată cu lămâie, în fiecare dimineaţă, pe burta goală? 10 efecte pe care le are sucul de lămâie în organism

Dacă sunteţi în căutarea unei metode supersimple de a ne îmbunătăţi starea de sănătate sau dispoziţia, nu căutaţi prea departe. Consumând un pahar de apă cu lămâie, la temperatura camerei, în fiecare dimineaţă este o rutină pe cât de simplă pe atât de avantajoasă pentru sănătatea noastră.

Nu doar că are un gust proaspăt şi răcoritor, dar stimulează şi digestia detoxificând organismul. Plus că sunt pline cu vitaminele C şi B, precum şi de calciu, fier, magneziu, potasiu, antioxidanţi şi fibre. Potrivit naturalnews.com, cel puţin 10 sunt motivele pentru care ar trebui să recurgem la această băutură în fiecare dimineaţă.

1.Îmbunătăţeşte digestia. Sucul de lămâie are cam aceeaşi structură precum sucul gastric şi ajută la eliminarea toxinelor din tractul digestiv. Sucul de lămâie reduce simptomele indigestiei, a arsurilor stomacale şi a balonării. Totodată, ajută peristaltismul intestinelor, hidratează colonul, stimulează producţia de bilă şi infuzia de apă în scaun.

2.Stimulează sistemul imunitar. Bogat în vitamina C, sucul de lămâie întăreşte sistemul imunitar şi combate răceala şi gripa. Dar nu numai vitamina C este impprtantă pentru buna funcţionare a sistemului imunitar, fierul este un alt nutrient important, sucul de lămâie ajutând la mai buna absorbţie în organism a acestui mineral.

3.Hidratează organismul. Îndiferent de antomip, este bine să fim hidrataţi. Apa plată poate fi neatractivă, astfel că mulţi sunt tentaţi să nu bea suficientă. Amestecul cu lămâie poate face lucrurile interesante. Simţiţi-vă liberi nu doar să beţi apă cu lămâie în fiecare dimineaţă, dar să o şi consumaţi de-a lungul zilei.

4.Oferă un plus de energie şi îmbunătăţeşte dispoziţia, fiind un strat potrivit de dimineaţă.

5. Îmbunătăţeşte aspectul pielii. Lămâile sunt o sursă excelentă de antioxidanţi care previn efectele radicalilor liberi din organism. Aceşti radicali liberi sunt responsabili de îmbătrânirea prematură a pielii. Vitamina C menţine elasticitatea pielii şi previne formarea ridurilor.

6. Reduce inflamaţiile. Lămâile înlătură acidul uric stocat la nivelul încheieturilor, înlăturând astfel o cauză majoră a inflamaţiilor.

7. Ajută a pierderea în kilograme. Apa cu lămâie nu doar că ajută la reducerea numărului de kilograme nedorite, dar uşurează menţinerea noii greutăţi combătând foamea, îmbunătăţind metabolismul.

8.Detoxifiază organismul. Lămâile ajută corpul să elimine toxinele, protejând celulele şi ţesuturile. Totodată, stimulează ficatul să producă enzime şi să lucreze mai eficient. Sucul de lămâie acţionează ca un diuretic menţinând tractul urinar curat. În plus, schimbă nivelul pH-ului împiedicând înmulţirea bacteriilor.

9. Împrospătează respiraţia. Sucul de lămâie distruge bacteriile din gură, însă trebuie consumat diluat cu apă pentru a nu ataca smalţul dinţilor. Este total contraindicată curăţarea dinţilor cu acid citric.

10. Îmbunătăţeşte activitatea creierului. Prin conţinutul de potasiu şi magneziu sucul de lămâie are un efect benefic asupra sănătăţii creierului şi a nervilor. Totodată, apa cu lămâie dă o mână de ajutor şi în combaterea depresiei şi a stresului, limpezind mintea şi ajutând concentrarea, fiind o bună opţiune şi pentru persoanele care au joburi stresante.