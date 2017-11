Beneficiile neştiute ale uleiului de măsline

Surprinzător, uleiul de măsline nu este de ajutor doar pentru menţinerea sănătăţii, ci el poate fi folosit şi în scopuri de îngrijire a pielii şi părului. Uleiul de măsline este unul dintre ingredientele care nu lipsesc din multe produse de îngrijire.

Cu toate acestea, beneficiul uleiul de măsline este încă necunoscut pentru mulţi dintre noi. Uleiul de măsline este unul dintre acele super-alimente care conţine toate tipurile de substanţe nutritive. Iată care sunt efectele pozitive pe care le are uleiul de măsline asupra sănătăţii:

Combate infecţiile

Uleiul de măsline poate fi folosit în tratarea infecţiilor şi inflamaţiilor organismului (interne şi externe). Pentru că uleiul de măsline are capacitatea de a combate inflamaţia din corp, el a deveni un aliment important în dieta noastră. Plus că are proprietăţi antiinflamatoare şi antioxidante, fiind considerat un medicament pentru infecţii.

Cura cu ulei de măsline te menţine sănătoasă

Combinaţia de sare cu ulei de măsline ia orice durere cu mâna