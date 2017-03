Dieta cu salată verde: slăbeşti fără să te înfometezi

Ce salată trebuie să alegi

Stai departe de salata iceberg şi optează pentru cea închisă la culoare: Kale sau rucola. Ambele sunt alegeri excelente, pentru că au un conţinut caloric scăzut. O cană de varză creaţă, de exemplu, conţine doar 8 calorii. Utilizează două căni de salată. O cană de varză creaţă asigură între 21 şi 25% din necesarul zilnic de vitamina C şi între 125 şi 150% din necesarul de vitamina K, spre deosebire de salata iceberg, care furnizează până la 3% din vitamina C şi până la 23% din necesarul de vitamina K. Vitamina C este esenţială pentru întărirea sistemului imunitar, în timp ce vitamina K consolidează oasele.

Ce ar trebui să conţină salata ta

Salata verde nu are multe fibre şi proteine, motiv pentru care trebuie asociată cu alimente care dau saţietate.

Află cum să slăbeşti fără să te înfometezi cu dieta cu salată verde.

