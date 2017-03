Complexul de vitamine B protejează contra poluării. Lista alimentelor care conţin B complex

Cercetarea a fost făcută de oameni de ştiinţă americani care susţin că beneficiile complexului de vitamine B într-o astfel de situaţie sunt reale şi au îndemnat colegii lor din Beijing şi Ciudad de Mexico să realizeze studii similar, potrivit bbc.com.

Deşi consecinţele poluării atmosferice asupra sănătăţii sunt un motiv de îngrijorare în toate metropolele mari ale lumii, mecanismul prin care aerul poluat îi îmbolnăveşte pe oameni nu este pe deplin cunoscut.

PM 2,5, cea mai periculoasă particulă

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, peste 90% din populaţia lumii trăieşte în zone în care poluarea atmosferică depăşeşte limitele de siguranţă. Unul dintre cei mai periculoşi agenţi poluatori este o microparticulă foarte fină, denumită PM 2,5 - al cărei diametru este mai mic de 2,5 micrometri şi care determină modificări epigenetice la nivelul celulelor. Aceste microparticule sunt emise de automobilele diesel, sobele care ard lemn şi în urma unor reacţii chimice între alte gaze poluante.

Cu un diametru reprezentând a 30-a parte din diametrul unui fir de păr uman, fragmentele de PM 2,5 pot să pătrundă adânc în plămâni şi să determine apariţia cancerului pulmonar şi mai multe probleme cardiace, atât la tineri, cât şi la vârstnici.

Studiul cercetătorilor americani a arătat că prezenţa unor factori de mediu precum poluarea atmosferică pare să altereze genele din sistemul imunitar la un nivel epigenetic - pornindu-le sau oprindu-le, inhibând apărarea imunitară a organismului.

Experţii au arătat deja şi că anumite nutrimente pot, cumva, să oprească acest proces, în teste pe animale, cu ajutorul substanţei chimice Bisfenol A.

În noul studiu realizat pe oameni, cercetătorii au dorit să afle dacă expunerea la concentraţii mari de PM 2,5 poate fi contracarată prin doze zilnice de vitamine B care conţineau 2,5 mg de acid folic, 50 mg de vitamina B6 şi 1 mg de vitamina B12.

10 voluntari au fost testaţi, fiind expuşi iniţial unui aer curat în timp ce luau un placebo, pentru ca reacţiile lor de bază să poată fi măsurate. Aceiaşi voluntari au fost testaţi apoi cu doze de vitamine din complexul B în timp ce erau expuşi la concentraţii ridicate de PM 2,5.

Cercetătorii au descoperit că administrarea unui complex vitaminic B timp de 4 săptămâni a limitat efectele cauzate de PM 2,5, cu procente care fluctuau între 28% şi 76%, în 10 regiuni genetice. Ei au remarcat o reducere similară a impactului asupra ADN-ului mitocondrial, responsabil cu producţia de energie în organism.

Studiul a fost coordonat de Jia Zhong, profesor la Harvard School of Public Health, şi a fost publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences.

În ce alimente se găseşte complexul de vitamine B

Una dintre sursele de vitamine B sunt suplimentele alimentare. Vitaminele B sunt solubile în apă, iar excesul este eliminat din organism. Doza pentru adulţi este de 100-300 miligrame, zilnic.

Pe lângă acestea , complexul se găselte şi într-o serie de alimente, astfel:

Vitamina B1 – drojdie de bere, cerealele nerafinate, grâu, gălbenuş de ou, peşte, fulgi de ovăz, alune, organe, carne de porc macră, legume, tărâţe, lapte.

Vitamina B2 – lapte, ficat, rinichi, brânză, legume cu frunze verzi, peşte, ouă, iaurt, fasole.

Vitamina B3 – peşte, carne slabă, produse integrale, drojdie de bere, germeni de grîu, peşte, ouă, arahide prăjite, carne albă de pasăre, avocado, curmale, smochine, prune.

Vitamina B4 – Drojdie de bere, cereale integrale, miere brută, polen de albine, lăptişor de matcă, propolis, fructe şi legume proaspete.

Vitamina B5 – carne, cereale integrale, germeni de grâu, tărâţe, rinichi, ficat, inimă, legume verzi, drojdie de bere, nuci, carne de pui, melasă nerafinată.

Vitamina B6 – Drojdie de bere, tărâţe de grâu, germeni de grâu, ficat, peşte, soia, ouă, pepene galben, varză, melasă, orez neprocesat, ovăz, alune, nuci.

Vitamina B 12 – ficat, carne de vită, porc, ouă, lapte, brânză, peşte.

Vitamina B 15 – Drojdie de bere, orez brun integral, cereale integrale, seminţe de dovleac, seminţe de susan.