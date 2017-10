Alimente indicate când te doare capul

Senzaţii neplăcute create de orice fel de durere în corpul uman îşi au rezolvarea în câte un medicament ce îl poţi achiziţiona de la farmacie sub formă de pilule sau şi mai bine poţi să acorzi o atenţie deosebită alimentaţiei tale. În felul acesta îţi vei întări imunitaeta şi te vei bucura de o porţie bună de energie şi sănătate chiar la tine în farfurie.



Nu evita sub nici o formă să mergi la medic pentru controalele de rutină, iar în cazul în care s-a depistat o afecţiune aceasta să fie monitorizată atent, tratată sau ţinută sub control după caz.

Fructele previn apariţia durerilor



Chiar dacă vara s-a încheiat, iar vedeta sezonului şi anume pepenele roşu se găseşte tot mai rar în piaţă sau la supermarket, ţine cont al anul că este o sursă excelentă de vitamine şi apă. Iar adesea durerile apar din cauza deshidratării.



Mineralele din pepene, mai ales magneziu şi potasiu îţi vor pune organismul pe picioare şi te vor ajuta să te concentrezi mai bine pe ceea ce faci.



O altă sursă excelentă de magneziu şi potasiu o reprezintă bananele. Profită că se găsesc uşor pe tot parcursul anului, şi consumă-le ori de câte ori ai ocazia. Magneziul este unul dintre cele mai bune calmante, mai ales în cazul durerilor de cap.

