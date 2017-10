„Nu sunt o victimă”: Afirmă cel mai tatuat om din Marea Britanie, în încercarea de a legaliza „modificările voluntare aduse corpului uman”

Pe numele lui, 'Body Art', acesta a primit titlul de cel mai tatuat om din Marea Britanie după ce a petrecut un total de 600 de ore sub mâna artiştilor în tatuaje pentru a-şi acoperi întreg corpul în tatuaje inspirate de cultura Maori. În plus, acesta şi-a supus corpul mai multor operaţii extreme de remodelare a urechilor, de tatuare a ambilor globi oculari şi mai multe implanturi.

Încă de la vârsta de 9 ani de zile, Body Art a fost hotărât să-şi transforme propriul corp, iar acum doreşte ca această practică să devină legală, informează postul TV, Russia Today

În opinia acestuia, legea curentă, ce datează din epoca victoriană, nu ia în considerare obiceiurile şi tendinţele moderne.

„În acest moment există o evoluţie de la simplele tatuaje şi piercing-uri ...astăzi vorbim despre operaţii la nivelul pielii, implanturi a diverse obiecte sub piele, facem o grămadă de lucruri corpului uman ce sunt de natură chirurgicală. De exemplu, despicarea limbii este o procedură extrem de brutală. Aici vorbim de o intervenţie chirurgicală ce nu este reglementată. Mulţi dintre noi am vrea să beneficiem de asigurări, iar cei ce fac aceste operaţii să fie reglementaţi”, a afirmat Body Art.

Conform legislaţiei în vigoare, persoanele ce execută asemenea operaţii extreme de artă corporală pot fi acuzaţi de vătămare corporală, iar cei ce aplează la asemenea forme de exprimare sunt numiţi drept „victime ale unui abuz consensual”.





Body Art susţine că asemenea definiţii sunt înşelătoare şi lipsite de sens, ignorând valoarea autonomiei personale în alegerea acestor transformări.

„Lucrurile sunt chiar ridicole, pentru că eu unul nu mă consider o victimă. Legea acceptă faptul că eu nu mă percep drept victimă, însă cataloghează aceste fapte drept infracţiuni, irosind resursele sistemului de justiţie şi banii contribuabililor... în situaţia în care nu am murit, nu m-am expus riscurilor de sănătate, în situaţia în care mi-am dat acordul şi am înţeles deplin riscurile la care mă expun”, a afirmat acesta.

Declaraţiile lui Body Art vin după ce, în luna februarie, Brendan McCarthy a fost acuzat de vătămare corporală după ce a efectuat mai multe operaţii de transformare corporală artistică, inclusiv despicarea limbii şi remodelarea urechilor. Body Art susţine că asemenea practicieni nu încalcă legea, pentru că „ei doar ne ajută să obţinem ceea ce ne dorim”.

Site-ul medical Medcare oferă o listă detaliată a complicaţiilor posibile la care se expun cei ce doresc astfel de operaţii. Riscurile sunt importante, variind de la infecţia cu virusul hepatitei, HIV şi vătămarea organelor vitale.