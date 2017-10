Wozniacki, o campioană mişcată de emoţii: declaraţia prin care i-a făcut pe cei din jur să înţeleagă prin ce a trecut

A fost 6-4, 6-4, însă scorul nu reflectă dramatismul meciului. În primul set, americanca a revenit de la 1-3, a egalat, însă Wozniacki a preluat conducerea după un final palpitant cu trei break-uri succesive.





În setul doi, daneza de 27 de ani părea că îşi va spulbera coşmarul (pierduse şapte meciuri din şapte cu Venus!). Wozniacki s-a dus la 5-0, dar la acest scor a început revenirea lui Williams. Aceasta a luat game după game şi s-a aproapiat la 5-4!





Apoi, Venus a servit chiar pentru 5-5, însă Wozniacki s-a trezit din pumni şi abia la al doilea match-point a încheiat partida: 6-4. Astfel, după o finală pierdută în 2010, atunci când a cedat în trei seturi cu Clijsters, Wozniacki a reuşit să-şi adjudece trofeul de la WTA Finals. Prin reuşita de la Singapore, fostul lider mondial a încheiat un 2017 superb în care a luat trofeul şi la Tokyo şi a jucat şi alte şase finale la Doha, Dubai, Miami, Eastbourne, Bastad şi Toronto.





Triumful de la WTA Finals îi va aduce danezei un cec de peste două milioane de dolari.





„E incredibil! Încă tremur. Nu-mi vine să cred că sunt câştigătoare. Venus e o mare campioană şi mi-a pus foarte multe probleme. E cel mai mare trofeu pe care l-am luat în carieră. Până la 5-0, jucam bine, totul mergea bine. De atunci, Venus a început să-şi facă jocul, a început să lovească puternic, a servit spre corpul meu...Sunt atât de fericită că am reuşit să câştig până la urmă“, a spus Wozniacki.





Ea a fost întrebată dacă a presat-o bilanţul celor şapte meciuri pierdute din şapte cu Venus Williams: „Opt e cifra mea norocoasă. Speram că, dacă va fi s-o înving măcar o dată în carieră, să fie acum. Am ieşit pe teren şi am dat totul“.