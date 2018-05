VIDEO Halep, partener-surpriză de antrenament: Cu cine a făcut Simona schimb de mingi la Madrid

Simona Halep se pregăteşte de prima ei mare provocare în sezonul de zgură: turneul de la Madrid. Competiţia e foarte importantă pentru liderul WTA, deoarece Halep e deţinătoarea trofeului şi are de apărat şi 1.000 de puncte WTA din această postură.

Halep şi-a început deja pregătirile la faţa locului şi a avut şi un partener-surpriză la una din şedinţele de antrenament. Stafful Simonei i-a cerut unui puşti de 17 ani, pe numele său Pablo, să fie sparring-partener pentru liderul WTA.

Potrivit Digi Sport, băiatul a fost încântat de această posibilitate: „Nu mi-a venit să cred. Super-încântat. Incredibil. A fost o experienţă incredibilă. De neuitat. Sunt foarte fericit că am fost aici, pe acest teren şi am avut ocazia de a lovi cu o jucătoare precum Simona. Prima dată am spus că nu poate fi adevărat“.

