VIDEO Gol fantastic în Viitorul - ACS Poli 1-1: Hagi s-a victimizat după meci. Discurs de neînţeles al „Regelui“

Iar un alt exemplu în acest sens e ceea ce s-a întâmplat, sâmbătă, la Ovidiu, acolo unde campioana Viitorul a bifat a doua remiză, după un 0-0 cu Voluntari, runda trecută.



Gazdele au deschis scorul în minutul 25, atunci când internaţionalul Cristi Ganea a punctat cu un şut formidabil. Timişorenii au reuşit însă să ajungă la patru partide consecutive fără eşec, au o victorie şi trei remize, după ce Ciucur a făcut şah-mat apărarea Viitorului şi a egalat cu o execuţie splendidă (66). Ultimul eşec al celor de la ACS Poli în campionat a fost în acel 0-7 cu FCSB pe „Arena Naţională“.



Remiza de la Ovidiu păstrează Viitorul pe locul 5, de play-off, cu 31 de puncte. Victoria obţinută de Dinamo cu CSMS Iaşi înseamnă însă că echipa lui Hagi e acum ameninţată să rateze play-off-ul, având un avans de doar patru puncte faţă de locul 7, primul de play-out.



ACS Poli ocupă poziţia a 9-a cu 24 de puncte.



Hagi a pus tunurile pe centralul Bârsan



După meci, Hagi s-a dezlănţuit la adresa centralului Marcel Bârsan (35 de ani), deşi n-a oferit drept exemplu nicio fază concretă în care acesta să fi dezavantajat Viitorul. Nici măcar cei aflaţi în studioul Digi Sport, printre care şi prietenul lui Hagi, Gabi Balint, n-au putut să înţeleagă ce l-a nemulţumit pe antrenorul Viitorului.



La conferinţa de presă, „Regele“ a ţinut un monolog şi a refuzat să răspundă la vreo întrebare din partea jurnaliştilor aflaţi în sală.



Ce a spus Hagi?



*N-am cum să-mi doresc mai mult, sunt realist cu mine şi trebuie să văd mărimea la care suntem şi cât putem.



*Aţi văzut meciul şi aţi văzut maniera în care am fost arbitraţi. Nu multe, că nici n-avea ce să facă, pentru că am jucat numai noi. 90 de minute am produs fotbal cu nemiluita, dar pe mici chestii, detalii, lucruri mici. Ştia bine şi n-am de ce să vorbesc, că l-aş face prea mare şi nu vreau.



*Nu vreau nici să par că plâng, că nu o să plâng, dar nu e bine, nu e normal. Suntem mici, tineri şi asta e, mergem cu drumul nostru, cât om rezista. Ăsta e drumul nostru: producem jucători şi o să o facem în continuare, o să vindem jucători şi nimic altceva, pentru că deranjăm.



*Numele meu deranjează mult de tot şi creează presiune.



*Eu mă simt antrenor, nu trebuie să decidă un manager. Dau un sens la ceea ce înseamnă să fii antrenor.



*Antrenorul la noi e un nimeni, din păcate. O să trăim poate această dramă cu toţii. Eu produc jucători, voi promova tinerii.