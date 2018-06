VIDEO Gestul de descătuşare al Simonei Halep după victoria cu Muguruza şi calificarea în finala Roland Garros

„Ştiam că trebuie să fiu agresivă, să joc rapid. Am fost puternică pe picioare şi în plan mental. Am avut încredere că pot juca meciul tot aşa. Am avut mare încredere după primul set şi pur şi simplu nu am renunţat. M-am luptat pentru fiecare minge şi aşa am reuşit să închei în două seturi. Voi încerca doar să fiu mai bună ca anul trecut şi să dau tot ce am. Sunt fericită că sunt din nou în finală aici, la Grand Slamul meu preferat“, a spus Halep la EuroSport.

Simona Halep a pierdut în 2014 în faţa Mariei Şarapova la Roland Garros, iar în 2017, tot la Paris, în faţa Jelenei Ostapenko. La începutul anului, ea s-a înclinat în faţa Carolinei Wozniacki la Australian Open.

Va fi, aşadar, o a patra încercare pentru Simona Halep de a câştiga o finală de Grand Slam.

Contul de twitter al Roland Garros a surprins bucuria Simonei Halep după victoria cu Muguruza şi i-a urat bun venit într-o nouă finală.

Cu cine va juca Halep în finala Roland Garros: are 5-2 la meciuri directe

Welcome back to the final, Simona.



En route to her third career Roland-Garros final, @Simona_Halep retains her World No.1 ranking as she defeats Garbine Muguruza 6-1 6-4.#RG18 pic.twitter.com/4Ryl1AKSQe — Roland-Garros (@rolandgarros) 7 iunie 2018

✅ 2014

✅ 2017

✅ 2018



Simona Halep se qualifie pour sa 3ème finale à Roland-Garros. Cette année sera-t-elle la bonne pour la Roumaine ?#RG18 pic.twitter.com/0vrStsJVIj — Roland-Garros (@rolandgarros) 7 iunie 2018