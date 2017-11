VIDEO FCSB - Chiajna 2-1 şi CFR - CSMS Iaşi 1-0: am avut cel mai penibil scandal al sezonului. Moldovenii au făcut circ

După o serie de partide reuşite în Liga I şi în Liga Europa, FCSB a făcut un meci şters pe „Arena Naţională“, în ultimele minute a jucat chiar la trecerea timpului, însă şi-a atins scopul şi a învins Concordia Chiajna cu 2-1 (Nedelcu 14, Gnohere 39 / Marc 17).

Trupa lui Dică a jucat mai bine în prima repriză şi ar fi putut intra la pauză chiar cu un 3-1. Chiar şi la reluare, bucureştenii au atacat în căutarea golului trei, însă, pe măsura trecerii minutelor, Chiajna a prins curaj şi a încheiat meciul având cinci fotbalişti ofensivi pe teren. Egalarea n-a mai venit însă, iar elevii lui Ion Moldovan au ajuns la al treilea eşec consecutiv în campionat, după cele cu CS U Craiova (1-2) şi cu CSMS Iaşi (1-3).

FCSB e lider cu 38 de puncte, după 17 meciuri. Chiajna e pe 11 cu 17 puncte.

VEZI GOLURILE MECIULUI FCSB - CHIAJNA

Au vrut să iasă de pe teren pentru un aut!

La Cluj, CFR a câştigat la limită în faţa celor de la CSMS Iaşi, scor 1-0 (Deac 62). Partida a fost însă umbrită de scandalul penibil provocat de antrenorul oaspeţilor, Flavius Stoican. Acesta a făcut un adevărat circ, fiindcă, cam cu un minut înainte ca echipa sa să primească gol, Iaşiul ar fi avut un...aut!

Centralul George Rădulescu le-a dat însă mingea clujenilor, iar aceştia au iniţiat o acţiune care, după vreun minut, s-a finalizat cu golul cu Deac. Scăpat de sub control, Flavius Stoican a protestat energic, a vrut să-şi retragă echipa de pe teren, însă, într-un final, chiar el a fost trimis în tribune.

După meci, fostul dinamovist l-a pus la zid pe centralul partidei, potrivit Digi Sport: „Nu vreau să-l mai văd niciodată pe Georgescu ăsta sau cum îl cheamă, puşcăria asta de arbitru. E aut pentru noi şi dă pentru ei, nesimţiţilor. Au făcut puţină presiune pe ei şi gata, el făcea caterincă cu jucătorii“.

Scandalul provocat de ieşeni l-a scârbit şi pe Dan Petrescu, tehnicianul clujenilor: „Nu înţeleg de ce atâta scandal pentru un aut. Eu am avut cinci penalty-uri meciul trecut şi am fost foarte calm. Arbitrajul a fost foarte bun şi n-a influenţat rezultatul. Nu mă interesează ce spun adversarii. Dacă te plângi pentru un aut, înseamnă că am ajuns de râs. Noi ne-am plâns de cinci penalty-uri într-un meci, nu de un aut, şi am fost foarte dezavantajaţi până acum. A fost o perioadă foarte grea pentru noi şi n-aş vrea să mai comentez. Dar să începi să faci pe aici pentru un aut, care a fost şi corect. Şi noi vrem arbitraje corecte. Păcat că n-am avut“.

CFR Cluj e pe 2 cu 37 de puncte, în timp ce CSMS Iaşi ocupă poziţia a 8-a, de play-out, cu 21 de puncte.

VEZI GOLUL MECIULUI CFR CLUJ - CSMS IAŞI