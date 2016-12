VIDEO Peste 5.000 de fani australieni la antrenamentul lui Roger Federer

Roger Federer revine după pauza autoimpusă de şase luni şi se pregăteşte asiduu pentru sezonul 2017. Federer a ajuns la Perth, acolo unde va juca în Cupa Hopman, competiţie pe naţiuni la care elveţianul face pereche cu Belinda Bencici.

Auzind că biletele la partidele în care evoluează s-au epuizat, Federer i-a anunţat pe organizatori că vrea să facă şi un antrenament cu public, nebănuind succesul de care se va bucura această acţiune. Peste 5.000 de fani australieni au venit la antrenamentul lui Federer, l-au aplaudat şi i-au scandat numele, iar elveţianul a fost încântat de publicul de la Antipozi: "Arena e incredibilă, e prima dată când joc aici şi totul e fantastic. Am vorbit cu directorul turneului şi i-am spus să facem un antrenament, pentru că e o posibilitate pentru copii în special să mă vadă. I-am spus că şi dacă nu vine nimeni, e OK, dar nu mă aşteptam la un răspuns atât de frumos din partea publicului", a declarat Federer.

Drum roll, please... @rogerfederer arrives for his first #HopmanCup practice (and there's lots of fans!) pic.twitter.com/UbkStdXGOc