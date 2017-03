Victima unui derbedeu: cum arată fotbalistul Cătălin Golofca după ce a fost bătut pe bancă de antrenorul său

De obicei, atunci când joacă Astra, e greu ca antrenorul advers să-l „eclipseze“ pe „nebunul“ de Şumudică. În ultimul meci din sezonul regulat însă, Leo Grozavu a reuşit exact asta.

Doar că, dacă Şumudică e de multe ori un nebun simpatic, în schimb, omologul său de pe banca Botoşaniului s-a comportat ca o brută, trecând meciul şi rezultatul (Astra s-a impus cu 3-0) în plan secund prin gestul său din finalul partidei. Pe scurt: Grozavu l-a bătut pe Cătălin Golofca pe bancă! Vârful de 26 de ani a fost introdus pe teren în minutul 32 şi a fost schimbat, pe motiv că n-ar fi jucat bine, în minutul 83. Frustrat, „Golo“ a luat loc pe bancă, şi-a lăsat tricoul pe jos, însă Grozavu a interpretat gestul ca pe un afront personal şi l-a lovit pe fotbalist în zona feţei, lipindu-l de scaun! A fost nevoie de intervenţia celor din jur pentru ca situaţia să nu degenereze şi mai mult.





A minţit cu neruşinare

Incidentul s-a văzut clar la televizor, însă, ajuns la conferinţa de presă, Grozavu a încercat să minimalizeze totul: „L-am lovit pe Golofca de l-am zăpăcit! Da! Asta e important după un meci în care Astra ne-a bătut cu 3-0? Nu! Nu l-am lovit. Dacă îi loveam păţea ceva. Am avut o ieşire necontrolată, dar nu l-am lovit. El nici nu făcea efort pe teren, nu ştia pe unde e. Când am văzut că îşi aruncă tricoul, după ce a ajuns pe bancă, mi s-a părut prea mult“.

Golofca: „Ori plec eu, ori el!“

Jucătorul agresat de Grozavu s-a ales cu buza spartă şi, chiar dacă n-a reacţionat pe bancă, în timpul jocului, a avut o poziţie tranşantă după meci.

„Imaginile vorbesc de la sine. Se vede că m-a lovit. M-a lovit pentru că mi-am dat jos tricoul de pe mine. El a spus că am aruncat tricoul, dar se vede şi pe imagini că tricoul era, pur şi simplu, în faţa mea. După ce m-a făcut varză tot meciul, m-a înjurat, am dat tricoul jos de supărare. Poate am jucat şi eu slab, poate am avut o zi proastă. Eu am dat cu cotul la Iaşi şi am plătit, am stat pe bară patru etape. Acum să plătească şi el (n.r. – Grozavu). Cu el nu mai vreau să lucrez. Cum aş putea să mai lucrez cu el? Cum pot să-l mai respect vreodată, după ce a dat în mine? Cum pot să-i mai ascult indicaţiile acum? Ori plec eu, ori pleacă el. Stau până-n vară şi vedem ce va fi“, a declarat vârful de 26 de ani pentru „Gazeta Sporturilor“.

„Poate i s-a stins un bec“

Finanţatorul celor de la FC Botoşani, Valeriu Iftime, a condamnat gestul antrenorului şi a lăsat de înţeles că Grozavu va fi păstrat pe termen scurt pe bancă însă, pe termen lung, nu poate continua la echipă.

„Eu sunt plecat din ţară, dar e foarte, foarte greu de gestionat această situaţie. Şi aici sunt două teorii. Una, pe termen scurt, trebuie să găsim, dacă mai există, o platformă de negociere între Leo şi lot, în sensul ca el să-şi pună paie-n cap, habar n-am, ca aceşti copii să-l înţeleagă, să-l asculte şi să muncească duminică pentru a câştiga meciul şi a reintra cât de cât în normalitate, şi una pe termen lung, pentru că un asemenea gest, un pic primitiv, e prea mult pentru un club ca al nostru“, a afirmat Iftime.

Acesta s-a hotărât, totuşi, să nu-l amendeze pe Grozavu, spunând că „taifunul“ stârnit de gestul antrenorului e o pedeapsă suficientă. „Gestul nu poate fi explicat. E brutal, e primitivism, ne duce în zona oamenilor care nu mai au norme. A bate, a înjura nu mai are legătură cu civilizaţia şi cu lumea în care trăim. Poate el, ca om, a păţit ceva, i s-a stins un bec!“, a adăugat Iftime.

Finanţatorul moldovenilor l-a apărat, în mod public, pe Golofca: „Nici nu trebuia schimbat. e un gest de a-l face de râs. Şi chiar dacă a aruncat tricoul, asta n-are nicio legătură cu pumnii şi cu palmele“.

În acest moment, nu se pune problema unei despărţiri, dar vom vedea. Leo nu ţine de scaun. Valeriu Iftime finanţator FC Botoşani

Dat afară în 2015 pentru 90 de minute de înjurături

Leo Grozavu a mai sărit o dată la bătaie în timpul unui meci din Liga I, Matulevicius, atunci la Pandurii, fiind ţinta sa. Tehnicianul de 49 de ani e la al doilea mandat la FC Botoşani. Pe primul l-a încheiat în septembrie 2015, după un 0-3 cu Concordia Chiajna în primul tur al Cupei Ligii. Totuşi, nu rezultatul a fost motivul demiterii sale de pe bancă atunci, ci faptul că, timp de 90 de minute, Grozavu şi-a înjurat elevii! Şi cum erau foarte puţini spectatori în tribune, totul s-a auzit şi a fost reflectat pe larg şi în presă.





A lucrat cu puştii lui Hagi

Leo Grozavu (49 de ani) a fost un fundaş decent care s-a remarcat mai ales la Dinamo (1992-1998) şi Ceahlăul (1998-2000 şi 2002-2003). Ca antrenor, şi-a început cariera în 2003, la Armătura Zalău. La un moment dat, a lucrat chiar la Academia lui Hagi, în sezonul 2010-2011, acolo unde a pregătit echipa Under 15.