Vestea care a zdruncinat-o pe Simona Halep înaintea debutului la Indian Wells. A murit „Papu“ , bunicul cu suflet de aur

Bunicul din partea tatălui Simonei Halep a decedat sâmbătă, în timp ce tenismena noastră se pregătea pentru meciul cu Donna Vekici de la Indian Wells. Simona a fost bulversată de această veste şi a scris pe Facebook:

"Papu... un om deosebit, care astăzi s-a ridicat la Ceruri, un om cu un suflet bun, un om blând, nu-i plăcea niciodată cearta... Dar nici măcar atunci când m-a certat n-am putut să mă supăr pe el. El ne făcea mereu sa râdem cu felul lui glumeţ. Când eram junioară, făcea glume, motivându-mă în acelaşi timp - şi spunea că trofeele mele sunt din tinichea. Iar atunci când am reuşit să ajung în top, a fost foarte mândru de mine, de faptul că am muncit şi nu am cedat niciodată... şi m-a preţuit. Mereu ne-a preţuit, mereu ne-a iubit, iar pe mama (nora lui) a tratat-o întotdeauna cu blândeţe, apreciere şi admiraţie. Un tată, un socru, un BUNIC cu suflet de aur. Dumnezeu să te odihnească, Papule. Mereu vei fi în sufletele noastre", a scris Halep.

Pe „Papu“ îl chema de fapt Nicolae Halep. El şi soţia sa Simona au avut patru copii, al treilea dintre aceştia fiind Stere, tatăl sportivei noastre. Bineînţeles că Stere şi-a botezat fiica Simona în cinstea mamei sale.

Într-un reportaj realizat de Mariana Iancu pentru „Adevărul“ în urmă cu trei ani, bunicii Simonei îşi aminteau cu mare drag de copilăria nepoţicii. „O chemam la masă să mănânce, dar nu voia. Se mai certa cu verii ei mai mari, că se băga în joaca lor, dar tot nu se lăsa“, spunea bunica.

Simona şi Nicolae Halep, bunicii tenismenei, trăiau dintr-o pensie cumulată de 2.000 de lei, ambii fiind născuţi în Grecia şi aduşi în România din Bulgaria. Cei doi s-au cunoscut în comuna Stejaru, din judeţul Tulcea. Acolo, părinţii lor au pus la cale căsătoria. „Aşa era pe atunci“, îşi amintesc ei. Dar nu au regretat niciodată. S-au plăcut de cum s-au văzut. El avea 18 ani şi ea 19 atunci când s-au căsătorit în anul 1954. După trei ani a venit pe lume Zoiţa, apoi Cheraţa. Au urmat apoi doi băieţi: Stere (tatăl Simonei) şi ultimul Iancu.

Nicolae şi SImona Halep

Bunicul Simonei Halep era mândru de realizările nepoatei sale