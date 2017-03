Veste uriaşă pentru fanii boxului. Floyd Mayweather se întoarce în ring pentru un meci istoric

El revine în activitate, pentru boxa cu irlandezul Conor McGregor. "Toată lumea să scoată telefoanele, puneţi asta pe internet, cât mai repede cu putinţă", aşa a început anunţul legendarului boxer american.

"Când m-am luptat cu Arturo Gatti, m-am dus în fieful lui, iar el era de primă categorie, iar eu eram de categorie B. L-am învins şi nu am plâns, nici nu m-am plâns. Oscar De La Hoya, el era favorit, eu eram outsider. Nu am plâns şi nu m-am plâns. L-am învins şi am devenit de primă categorie. Acum, Conor McGregor. Revin oficial în activitate, doar pentru a mă lupta cu Conor McGregor. Nu vreau să mai aud scuze despre bani", a declarat Floyd Mayweather.

"Semnează actele cu UFC, pentru a te putea lupta cu mine în iunie, pur şi simplu. Hai să ne luptăm în iunie. Tu eşti outsider, eu sunt favorit. M-am săturat de atât plâns pentru bani şi fum în ochii tuturor. Dacă vrei să lupţi, semnează actele şi hai să o facem!", a adăugat americanul.

Av fi cel de-al 50-lea meci pentru Floyd Mayweather, care este neânvins pănă acum. El a boxat ultima dată în septembrie 2015.