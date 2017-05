Traumatizat pe viaţă: a fost la un pas de a fi campion al României, dar a pierdut totul. Povestea unei tragedii fotbalistice

La puţin timp după campionatul pierdut cu mureşeni, Liviu Ciobtariu a semnat cu Al-Faysaly (Arabia Saudită).





În noiembrie 2015, într-un interviu pentru „Adevărul“, „Ciobi“ a rememorat şansa ratată.





„Weekend Adevărul“: Vă mai gândiţi la modul în care aţi pierdut titlul cu ASA Târgu-Mureş?

Liviu Ciobotariu: A fost un episod greu de digerat. A fost o şansă enormă pentru mine şi nu pot să trec aşa uşor peste acele momente din ultima etapă. Eşecul pierderii titlului mă va marca pe viaţă. De departe e cea mai mare dezamăgire pe care am trăit-o în fotbal. Un joc, aşa cum a fost cel cu Oţelul, se întâmplă o dată la mulţi ani. Am reuşit să mai uit un pic de el, după ce am ajuns în Arabia Saudită.





Aţi revăzut acel meci pierdut cu Oţelul care v-a costat titlul?

Nu. Sincer, n-am avut puterea şi dorinţa de a vedea înregistrarea partidei...





Credeţi că drumul dumneavoastră ca antrenor ar fi arătat altfel, dacă aţi fi luat titlul?

Înainte de ultima etapă, mă înţelesesem cu cei de la ASA să continuăm colaborarea, indiferent de ce se va întâmpla în lupta pentru titlu. După meciul cu Oţelul, a apărut această ofertă de la Al-Faysaly, care nu era de refuzat. Aşa a fost soarta...