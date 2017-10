Tipic românesc: BNR cere 35 de milioane de euro pentru arenele din Cotroceni, după ce a lăsat baza în paragină

Organizatorii BRD Năstase-Ţiriac Trophy s-au arătat indignaţi de faptul că nu pot moderniza Arenele BNR, întrucât nu sunt proprietarii bazei, şi nici nu văd vreun interes în acest sens din partea Băncii Naţionale Române.

Din cauza acestei probleme, România şi tenisul românesc au avut de pierdut. Concret: după mulţi ani, Capitala a rămas fără BRD Năstase-Ţiriac Trohpy care atrăgea, anual, jucători de top în ţară. De altfel, de-a lungul anilor, printre câştigătorii competiţiei s-au numărat Verdasco, Dimitrov, Muster sau Ivanisevici.

Iritat de lipsa de susţinere, deţinătorul licenţei turneului, Ion Ţiriac, a acceptat ca, temporar, competiţia să fie găzduită de Budapesta. Iar la cum arată lucrurile astăzi, se pare că vor mai trece câţiva ani, fără ca România să aibă o întrecere ATP de anvergură.

„BNR a luat baza cu 233.000 de dolari“

Prezent, miercuri, la Comisia Economică, Industrii şi Servicii din Senat, condusă de Daniel Zamfir, ministrul Tineretului şi Sportului, Marius Dunca, a făcut o dezvăluire tristă.

„Din câte ştiu eu, acum nu e nicio activitate sportivă în această bază (n.r. – Arenele BNR), pentru că nu îndeplineşte condiţiile de funcţionalitate. Am avut două discuţii cu domnul guvernator (n.r. – Mugur Isărescu) şi sunt discuţii în continuare, dar la nivel declarativ, să vândă această bază. În aceste discuţii au solicitat suma de 35 de milioane de euro. BNR nu are activitate sportivă, nu am evaluat încă nimic, pur şi simplu a fost o discuţie. Eu trebuie să mă duc în Guvern, să vedem dacă suntem dispuşi să cumpărăm. Mai există şi varianta unui schimb cu unele imobile aflate în apropierea sediului central al BNR“, a explicat Dunca.

El a dezvăluit în ce condiţii baza de la Cotroceni a ajuns în proprietatea BNR.

„În 1991, baza a trecut de la stat în proprietatea BNR, contra sumei de 233.000 de dolari“.

Ceea ce înseamnă că, în 26 de ani, deşi arenele au ajuns în paragină, valoarea lor a crescut de…150 de ori!

Ţiriac: „Pot să aduc turneul înapoi la Bucureşti“

Prezent alături de ministrul Dunca, Ion Ţiriac a explicat, potrivit news.ro, cum poate reprimi Bucureştiul turneul de tenis care, deocamdată, a ajuns la Budapesta.

„Dacă faceţi ceva până în decembrie, eu pot să aduc turneul înapoi, dacă nu, va intra în proprietatea maghiarilor. Dacă se vrea, într-o săptămână, eu strâng 100.000 de semnături de la jucători, de la toată lumea, să ne dea baza înapoi. Dar nu-mi plac lucrurile astea. În ziua în care Budapesta a câştigat turneul, Orban a dat imediat 16 milioane de euro pentru renovarea arenei şi acum vor să cumpere turneul. Eu nu prea am de vândut, eu cumpăr, nu vând. Eu nu vreau să ajungă această bază cum a ajuns BTT-ul, pentru că BNR-ul nu are ce să facă cu această bază. Noi ne-o vrem înapoi“, a declarat omul de afaceri.

Ţiriac a povestit că a discutat chiar şi cu Mugur Isărescu pentru ca arenele BNR să ajungă la Ministerul Tineretului şi Sportului.

„Baza asta trebuie să se întoarcă unde îi este originea. Baza asta a fost şi este casa tenisului românesc. Acolo am făcut tot ce se putea face de 60 de ani şi ea trebuie să se întoarcă înapoi. Aşa am auzit şi eu, că a cerut 35 de milioane de euro, dar este o singură evaluare pe care poţi s-o faci, evaluarea de întrebuinţare şi aceea este ce trebuie să demonstreze proprietarul că a produs acea bază în ultimii zece şi totul înmulţeşti. Dar nu a câştigat nimic, doar a pierdut. Nu ştiu de unde vine această valoare. Eu am avut discuţii acum zece ani cu domnul guvernator şi i-am spus hai să o băgăm într-o fundaţie, să rămână acolo, i-a menţionat un milion de dolari şi să o dăm înapoi tenisului. Acum este prima dată când cineva ne cheamă după mulţi ani. Până acum nu prea am avut succes, să sperăm că de acum vom avea“, a adăugat fostul jucător de tenis.