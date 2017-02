Simona Halep risipeşte misterul în privinţa prezenţei sale în echipa de Fed Cup, la barajul cu Marea Britanie: „E altfel decât la turneele normale“

"Va fi un meci dificil, Konta joacă bine, o jucătoare de top10, Watson joacă şi ea bine. Cum bine ştim, la FedCup e altfel decât la turneele normale, va fi un meci greu, dar e bine că jucăm acasă. Vom avea un public numeros şi un sprijin mare. În Bucureşti e bine, suntem acasă şi e mai comod pentru noi. Voi fi prezentă cu siguranţă, chiar dacă nu îmi trece genunchiul voi juca, îmi doresc foarte mult să fiu prezentă în echipă şi să joc", a declarat Halep. Despre întâlnirea pierdută cu Belgia, a patra jucătoare din ierarhia mondială a afirmat că România a avut ghinion: "A fost foarte greu, mereu e greu să fii spectator, mi-am dorit mult ca fetele să câştige. Le felicit totuşi, chiar dacă nu au reuşit să câştige, pentru că au dat tot ce au putut. Au făcut nişte meciuri dramatice, dar au avut un pic de ghinion, după părerea mea".

Vrea să joace iar contra Şarapovei

Simona Halep a mai spus că este pentru prima dată când se confruntă cu o accidentare atât de gravă. Însă ea a adăugat că nu are nevoie de o intervenţie chirurgicală la genunchiul stâng şi că nu va reveni pe teren până când nu va fi sută la sută refăcută. "Acum mă gândesc să prelungesc (n.r. - perioada de inactivitate) până mă voi face bine, nu ştiu însă ce va fi, mai am timp până la Indian Wells. Pentru mine e o perioadă grea, este prima perioadă în care pot să spun că am o accidentare adevărată. În trecut, am mai avut accidentări minore, acum este mai mare, însă nu e gravă, nu e de operaţie, am doar o inflamaţie. Îmi trebuie timp să mă pot recupera. Nu ştiu când voi fi sută la sută, mi-e foarte greu să spun şi nimeni nu poate să-mi spună când voi fi gata sută la sută să joc. Îmi doresc să fie cât mai repede şi fac tot ce pot ca să accelereze recuperarea. Fac pauză şi tratament, fizioterapie zilnic şi exerciţii de întărire a muşchilor de lângă genunchi", a spus sportiva. Halep îşi doreşte să o reîntâlnească pe terenul de tenis pe Maria Şarapova, aflată acum în stare de suspendare pentru dopaj: "Eu cred că poate reveni, este o jucătoare foarte ambiţioasă, cred că munceşte foarte mult. Eu îmi doresc să mai joc contra ei încă o dată, sper să şi câştig contra ei, ar fi visul meu".

Simona Halep a participat, miercuri, la conferinţa de presă legată de lansarea campaniei din acest an de salvare a copiilor născuţi prematur, în urma căreia compania Dorna, împreună cu asociaţia "Salvaţi Copiii", va continua modernizarea unor maternităţi, a relatat News.ro.