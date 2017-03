Simona Halep, învinsă la Indian Wells: „M-au lăsat picioarele!“. Câte poziţii va pierde românca

Simona Halep, care anul trecut a ajuns până în sferturi la Indian Wells, va pierde cel puţin un loc în clasamentul WTA, urmând să fie întrecută de slovaca Dominika Cibulkova. În funcţie de traseul de la Indian Wells, şi Garbine Mguruza poate trece peste Halep.

Halep a declarat după eşecul cu Mladenovici că picioarele au lăsat-o în setul al doilea. „Dacă mă uit la cât m-am antrenat înainte de turneu, sunt mândră că am ajuns în turul al treilea. Kristina joacă bine, loveşte puternic, are încredere, în vreme ce eu am ratat foarte mult. În setul al doilea, m-au lăsat picioarele. Cred că încă nu am picioarele care trebuie pentru tenis. Nu vreau să fac o dramă, nu e cazul. Important e că am putut să mă antrenez normal, fără dureri“.

