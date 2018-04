Serena, elogiată de soţul ei: Alex Ohanian a povestit cum relaţia cu Williams i-a schimbat definitiv viaţa

Serena Williams (449 WTA) a câştigat tot ce se putea câştiga în tenis, însă, la 36 de ani, e suficient de motivată, încât să încerce o revenire în circuit, după ce a născut primul ei copil.





Tăria mentală a Serenei l-a impresionat şi pe soţul ei, Alex Ohanian, cel care a vorbit pentru site-ul oficial WTA despre viaţa alături de cea mai bună jucătoare a tuturor timpurilor.





Ce a spus Ohanian?





*Am avut loc, în primul rând, în ultimii trei ani ai măreţiei Serenei. E o experienţă umilă să văd cum arătau momentele de presiune maximă. Am văzut ce sacrificii trebuie să faci pentru a fi cel mai bun.





*Înainte, schimbam canalul când apărea un meci de tenis. Am văzut primul meci când am întâlnit-o pe ea. Am început rapid să apreciez acest sport.





*Nu e vorba doar de partea fizică, ci şi de cea mentală. Nu mi-aş imagina că eu îmi pot face treaba fiind urmărit de milioane de oameni. E uimitor că se află la acest nivel de atât de mult timp