Scandal între fosta şi actuala soţie a lui Ilie Năstase: „Eu am acceptat tote porcăriile acestei femei“

“Eu am acceptat toate porcăriile acestei femei. De la jignirile care mi-au fost adresate, până la şantajul pe care-l face cu Ilie. De foarte multe ori, aud cum îl sună şi urlă în telefon: «Ce-i iei la curva aia, zdreanţa aia, 50 de Chaneluri, în loc să dai banii copiilor tăi?». L-a tot şantajat pe Ilie şi i-a zis în repetate rânduri că nu-i mai dă fetiţele. Eu am acceptat toate porcăriile pentru că am vrut ca Ilie să fie fericit, să se bucure de copiii lui, dar în ultima perioadă nu am putut să tac”, a declarat Brigitte Năstase pentru Click!

Ea a mai spus că Ilie Năstase a pltit în ultimul an un milion de euro pensie alimentară pentru cei doi copii pe care îi are cu Amalia Năstase şi că în general plăteşte peste 300.000 de euro anual.