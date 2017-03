România – Spania, scor 21-20, într-un meci amical de handbal feminin. Cristina Neagu, premiată de FRH şi COSR

Aruncarea de începere a partidei i-a aparţinut multiplului campion la gimnastică, Marian Drăgulescu, iar înainte a avut loc ceremonia de premiere a Cristinei Neagu. Căpitanul naţionalei a primit un trofeu de la preşedintele COSR, Mihai Covaliu, pentru promovarea sportului românesc la nivel mondial, iar un al doilea trofeu de la şeful FRH, Alexandru Dedu, pentru titlul de cea mai bună handbalistă a anului 2016 în România.

”Sunt foarte fericită şi mândră şi fericită de ce am realizat, mă rog la Dumnezeu să mă ţină sănătoasă ca să mă pot bucura de handbal. Următorul obiectiv este calificarea în Final Four al Ligii Campionilor, cu Buducnost, şi cum am mai spus, cel mai mult îmi doresc o medalie de aur cu echipa naţională. Pentru mine însă cel mai mare trofeu este felul în care am reuşit să mă ridic după acei trei ani în care nu am jucat deloc”, a declarat Neagu după primirea trofeelor.

Marcatoarele tricolore au fost Chiper 6 goluri, Pintea 3, Popa 3, Turon 3, Chiricuţă 3, Pricopi 2, Perianu 1 gol. Cele două confruntări amicale cu Spania au fost primele din 2017 pentru naţionala României, după participarea la Campionatul European din 2016, unde a ocupat locul 5, a relatat News.ro. Prima acţiune oficială a României în 2017 este dubla cu Austria, din luna iunie, pentru calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din acest an.