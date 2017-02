Rivaldinho, fiul lui Rivaldo, a venit la Dinamo: „De Hagi n-am auzit, doar de Mutu. Jucam cu el pe PlayStation!“

"Dielna a făcut deja primul antrenament şi ar putea să joace la următorul meci. Sigur va fi pe bancă. În două săptămâni maxim se vor rezolva şi problemele cu Bumba. El este pregătit, dar aşteptăm să se rezolve problemele cu actele. Seamănă foarte bine cu Lazăr, îmi place felul lui de a fi. Rivaldinho are calitate, avem nevoie de astfel de fotbalişti, dar depinde cum se integrează şi cât de repede. Eu îl văd jucând împreună cu Nemec, dar nu ştiu cât de repede. Aşteptăm şi doi mijlocaşi, dar nu prea mai avem timp. În 23 decembrie am făcut analiza şi am cerut doi jucători plus înlocuitori pentru fiecare fotbalist care pleacă", a spus Andone.

"Ştiu că România e o ţară mare şi cu fotbal bun. Auzisem de România. Sunt fericit că sunt aici. Ştiam de multă vreme de Dinamo. E un club. Tatăl meu mi-a zis că e un club mare. El mi-a vorbit despre Dinamo, am vorbit cu Mutu şi asta m-a ajutat mult. Sper ca totul să fie bine. Eu aş vrea să joc în următorul meci. Vreau să joc, dar ştiu că trebuie să mă antrenez mult şi va decide antrenor. Am văzut jucătorii de la Dinamo pe Internet, dar nu am reţinut numele. Voi vorbi cu ei zilele astea. Sper să mă înţeleg bine cu ei. Despre Andone ştiu că este un antrenor bun. Sper ca tata să vină să mă vadă. Mi-a zis că dacă are timp, va veni. Îl ştiu pe Mutu de la PlayStation. De Hagi nu am auzit", a spus brazilianul.