Rezultat uriaş! Mihaela Buzărnescu o învinge pe Jelena Ostapenko şi avem patru românce în optimi la Doha!

Mihaela Buzărnescu a expediat-o pe Jelena Ostapenko, campioana de la Roland Garros, în două seturi, scor 6-1, 6-3, partidă care a durat o oră şi cinci minute!

A fost prima victorie a Mihaelei Buzărnescu la o jucătoare din Top 10, Ostapenko fiind acum pe locul 6. Românca o va întâlni în turul următor pe Julia Georges, din Germania.

Aflată pe locul 43 WTA, Buzărnescu (29 de ani) va urca în Top 40 WTA după acest succes, iar ascensiunea ei miraculoasă continuă. Anul trecut pe vremea aceasta, ea era în afara Top 500!

Plus Niculescu, Halep şi Sorana...

Mai devreme, Monica Niculescu, locul 92 WTA, a baneficiat de abandonul sportivei Magdalena Rybarikova din Slovacia, locul 18 WTA şi cap de serie numărul 14, la scorul de 6-7 (6), 6-2, 3-0, calificându-se în optimi, la Qatar Open.

În faza următoare Niculescu, care a trecut în primul tur de Maria Şarapova, va da piept cu liderul mondial, daneza Caroline Wozniacki. Până în prezent, ele s-au întâlnit de nouă ori, iar Wozniacki a câştigat de opt ori.

Simona Halep şi Sorana Cîrstea sunt şi ele calificate în optimi.

