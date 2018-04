Revenire de coşmar: Ce a păţit Răzvan Raţ în primul său meci în România, după 15 ani. Reacţia sinceră a jucătorului

La 359 de zile după ultima sa apariţie pe terenul de fotbal, în Rayo Vallecano - Tenerife (1-1), Răzvan Raţ a jucat, din nou, un meci oficial.

Transferat de ACS Poli Timişoara, fundaşul stânga de 36 de ani a fost titular în confruntarea de pe teren propriu cu Sepsi, scor 2-2. Astfel, Raţ a revenit în campionatul românesc la 15 ani după ce jucase ultima dată în ţară, într-un Farul - Rapid 2-1.

Din păcate pentru fostul internaţional, debutul său la ACS Poli a avut un final de coşmar. Raţ a fost eliminat în minutul 90+3 pentru un fault extrem de dur. La finalul jocului, fotbalistul a comentat la Telekom Sport faza în urma căreia a fost trimis la vestiar.

Ce a spus?

*Cu siguranţă, n-am avut intenţia, nu ştiu cât de corectă e decizia, dar e mai puţin important.

*Am intrat, într-adevăr, am venit cu piciorul puţin sus, dar cred că am jucat undeva şi mingea în acel duel. Tuşierul a văzut aşa i-a comunicat centralului şi aşa s-a întâmplat.

*Până la urma, e un debut pe care nu mi-l doream şi, cu siguranţă, vreau să fiu bine peste două etape sau când va fi, când voi reveni.

*E important pentru mine să ţin ritmul indiferent de vârsta pe care o am. Pentru că, până la urmă, am declarat-o în foarte multe rânduri, nu joacă buletinul. Atât timp cât rezişti din punct de vedere fizic totul e mult mai simplu.