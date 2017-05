Renumitul baschetbalist turc din NBA, Enes Kanter, vine duminica aceasta la Veranda 3x3 League powered by Fitbit

Enes Kanter va fi prezent pe terenul amenajat pe esplanada Veranda Mall începând cu ora 10:30, unde va participa la câteva acţiuni cu copiii şi le va vorbi acestora despre importanţa sportului şi a educaţiei. Publicul va putea interacţiona cu jucătorul, iar la finalul activităţilor starul din NBA va oferi autografe.

Jucătorul turc activează în cadrul echipei Oklahoma City Thunder pe poziţia de centru (pivot), fiind totodată faimos datorită înălţimii sale de 2,11m. Acesta a absolvit studiile universitare în Statele Unite la Kentucky University şi este al nouălea jucător turc care evoluează în NBA.

„Suntem încântaţi că în această duminică cunoscutul jucător Enes Kanter va fi prezent în cadrul ligii de baschet 3x3 pe care o găzduim şi îi aşteptăm pe iubitorii sportului alături de noi pentru a afla povestea de succes a renumitului baschetbalist.”, declară Maria Crăciun, Center Manager Veranda Mall.

Veranda 3x3 League powered by Fitbit continuă

Debutând pe data de 10 mai, competiţia Veranda 3x3 League powered by Fitbit va continua până pe 22 iunie, meciurile fiind disputate săptămânal, miercurea, joia şi vinerea, la mai multe categorii: Sub 23, Open Masculin, Open Feminin, Mini 3x3 Masculin şi Feminin, Baby 3x3 Masculin şi Feminin.

Odată cu deschiderea ligii de baschet 3x3, Veranda Mall pune la dispoziţia bucureştenilor posibilitatea de închiriere a terenului de baschet, ce va rămâne amplasat pe esplanada centrului comercial până la sfârşitul lunii septembrie a acestui an.