Radu Paraschivescu, despre Ilie Năstase: „Oţărât şi mojic, cu înjurătura gata să decoleze oricând de pe pista buzelor“

Sub titlul Bufonul tomnatic, Radu Paraschivescu condamnă acid şi ironic atitudinea lui Năstase, care a făcut scandal după ce a fost prins conducând sub influenţa alcoolului. "Ca atâtea celebrităţi din lumea sportului şi a politicii, Ilie Năstase trăieşte în iluzia exceptării şi a bunului plac. Dacă stai să-l asculţi, te lămureşti că România nu e construită aşa cum i-ar plăcea şi nu-l merită. Are în continuare legi cu aplicabilitate generală, ceea ce e jignitor pentru un om care a făcut tot ce-a depins de el să nu respecte niciun fel de norme, cutume şi reguli (nici măcar pe cele de politeţe). Cu înjurătura gata să decoleze oricând de pe pista buzelor, oţărât şi mojic, Năstase a ajuns la vârsta la care poza de rebel nu-i mai şade bine. Însă nu poţi să i-o spui, fiindcă nu te ascultă. Pare fixat mai departe în albumul cu amintiri din tinereţe, când stupefia arbitri, înjura spectatori şi era bufonul circuitului profesionist de tenis. Un bufon simpatizat, ca toţi cei care aparţin acestei categorii, dar tot bufon", a scris Radu Paraschivescu pe digi24.ro.

