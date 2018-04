Primul fotbalist care îl critică la televizor pe Dan Petrescu: „Are un caracter dificil. Nu se face aşa ceva“

Dipă şapte ani petrecuţi la CFR Cluj, Mihai Mincă a fost pus pe liber odată cu venirea lui Dan Petrescu. Mincă şi-a găsit echipă, semnând cu FC Voluntari, dar nu a uitat tratamentul pe care i l-a aplicat „Bursucul“.

"Vreau să câştige FCSB duminică. Vreau să ia titlul. Am un respect enorm pentru foştii colegi, dar până nu pleacă domnul Dan Petrescu de acolo nu pot susţine CFR.

Este un caracter dificil, am vorbit ceva cu dânsul la Cluj şi nu a fost aşa. Nu şi-a respectat promisiunea. Să mă dai afara din echipă după 7 ani. Dânsul a stat doar la bine peste tot, la greu a plecat întotdeauna. Putea să îmi spună frumos că nu are nevoie de mine, nu să mă păcălească. După ce am plecat am discutat 20 de minute cu dânsul. A zis că îi pare rău şi cam atât", a precizat Mincă.

El şi-a atcata şi propriii colegi după eşecul cu Juventus. "Nu putem lega două victorii. Dacă Lucian Sânmărtean după 10 jocuri în care nu a jucat a alergat mai mult decât cei tineri, nu mai e nimic de zis. Nu am avut răutate, niciun pic de atitudine. Mă gândesc că este supărat şi Mister, nu poate fi altfel după un astfel de meci.

Nu ştiu dacă a fost penalty, nu comentez. Arbitrul părea că s-a speriat la un moment dat. Toată lumea de la Juventus stătea pe jos. Nu trebuia să ajunge aici, trebuia să ne facem meciul uşor. Nu înţeleg. Câştigăm în deplasare, iar acasă", a declarat Mincă la Look TV.