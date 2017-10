Peste 180 de copii au încercat să-i impresioneze pe Belodedici, Vlădoiu şi Geolgău pentru a ajunge la Barcelona

Albert Călin şi Dragoş Hreceniuc au fost cei care i-au impresionat pe scouterii coordonaţi de Ion Geolgău, Miodrag Belodedici şi Jean Vlădoiu, alăturându-se astfel celor patru jucători selectaţi deja în echipa Performanţa are Viitor în acest sezon.

În vârstă de 12 ani, Albert Călin este din Filipeştii de Pădure şi speră să evolueze în viitor la FCSB şi Paris Saint-Germain, unde vrea să joace alături de idolii săi Dennis Man şi, respectiv, Neymar Jr. Legitimat la Flacăra Moreni, Albert joacă pe postul de mijlocaş dreapta.

Dragoş Hreceniuc, cel de-al doilea jucător selectat la Râmnicu Sărat, a călătorit aproape 300 de kilometri pentru a fi văzut de scouterii FRF. Venit din Ipoteşti, judeţul Suceava, Dragoş nu a vrut să rateze şansa de a se antrena la clubul său preferat, FC Barcelona. În vârstă de 13 ani, Dragoş e

legitimat la Juniorul Suceava şi vrea să joace alături de Constantin Budescu, la FCSB, şi să îmbrace tricoul Barcelonei, unde evoluează idolul său, Lionel Messi. ”Am avut parte de o preselecţie impresionantă la Râmnicu Sărat, unde am descoperit o

extraordinară pasiune pentru fotbal. Albert şi Dragoş au fost cei mai buni la acest trial, însă ceilalţi

participanţi ne-au demonstrat că toate cluburile din judeţul Buzău au de unde alege pe viitor. ”, a

declarat Miodrag Belodedici, Ambasador Performanţa are Viitor.

Preselecţia de la Râmnicu Sărat a fost a treia a acestui sezon, după cele din Constanţa şi Putna.

Caravana Performanţa are Viitor va continua în 2018 cu alte trei preselecţii, datele şi localităţile

unde vor fi organizate urmând a fi anunţate pe site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal.

Cei mai buni 11 jucători selectaţi se vor alătura echipei care în luna mai a anului viitor va merge

pentru un stagiu de pregătire la Centrul Naţional de Fotbal de la Mogoşoaia şi la Barcelona,

pentru un antrenament la faimoasa bază Ciutat Esportiva Joan Gamper a FC Barcelona. Tot

atunci, echipa va avea ocazia să vadă un meci de-al FC Barcelona din tribunele stadionului Nou

Camp.

Performanţa are Viitor se desfăşoară sub umbrela programului FRF - “Împreună suntem fotbal” -

şi are loc în perioada august 2017 - mai 2018.

În primul sezon al proiectului, Gillette şi Federaţia Română de Fotbal au organizat preselecţii la

Moldova Nouă (judeţul Caraş-Severin), Bascov (judeţul Argeş), Jucu (judeţul Cluj) şi Pădureni (judeţul Vaslui).