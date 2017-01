Pancu a ales să fie antrenor. De azi de apucă de treabă în noua meserie

El va fi antrenor secund la FC Voluntari, unde va colabora cu principalul Florin Marin. "Daniel a jucat în ultimul an la Voluntari şi noi am fost extrem de mulţumiţi de ceea ce a făcut pentru echipă. Noi am vrut de la început să continue alături de noi, dar a rămas să decidă dacă în staff-ul administrativ sau în cel tehnic.El este şi la Şcoala de antrenori, a hotărât că ăsta este drumul pe care vrea să-l urmeze şi am bătut palma pentru o înţelegere pe doi ani. La cât îl văd de preocupat sunt convins că va face carieră şi ca antrenor. Sper să ajungă măcar la performanţe similare celor pe care le-a obţinut ca fotbalist", a declarat managerul general al Voluntariului, Dan Leasă, pentru digisport.ro.