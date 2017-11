O fostă mare campioană despre Simona Halep: „Aş fi şocată dacă nu va câştiga un Grand Slam în 2018“

Chris Evert, care este o admiratoare fidelă a Simonei, econvinsă însă că jucătoarea noastră va depăşi acest prag în 2018. "Cred că anul viitor Vika Azarenka va reveni la capacitate maximă. Cred că şi Maria (Sharapova - n.r.) va fi din ce în ce mai bună. Dacă va rămâne sănătoasă, va fi o forţă demnă de luat în seamă. Petra Kvitova a revenit şi Serena ar trebui să o facă la rândul ei.

Apoi e noul val, cu Garbine Muguruza, care are tot potenţialul din lume, şi Simona Halep. Aş fi şocată dacă Simona nu va câştiga un Grand Slam anul viitor", a declarat Evert, într-un interviu acordat pentru Times of India. Referitor la Halep, ea a mai declarat: "A avut un an aproape grozav. Ar fi trebuit să câştige la Roland Garros, ar fi trebuit să câştige la Wimbledon (trebuia să o bată şi pe Johanna Konta, şi pe Venus Williams) şi ar fi putut câştiga la US Open. Doar dacă ar fi câştigat meciurile importante".