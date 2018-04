O echipă din Braşov joacă în tricoul Paulei Ungureanu. Antrenorul care a format portarul naţionalei povesteşte: „A vrut să se lase de handbal“

Înainte de meciul câştigat de CSM Bucureşti cu Metz, 34-21, din sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin, Paula a trimis echipamentul, dar fără a face cunoscut gestul în presă. Lena Brebeanu, antrenorul care a descoperit-o pe Paula Ungureanu, a ţinut să scoată în evidenţă gestul fostului portar al echipei naţionale.

“Paula m-a sunat şi mi-a spus că vrea să facă un gest frumos în semn de recunoştinţă pentru că eu am format-o. A lucrat cu mine 7 ani şi ţin minte că, pe când era junior, a vrut să fie jucătoare de câmp şi am obligat-o să intre în poartă, ea dorea inter stânga, i-am spus clar că va fi portarul României. A avut o perioadă când s-a lăsat de handbal, am vorbit cu mama ei şi am întors-o la handbal şi a ajuns cel mai bun portar al României. De curând m-a sunat şi mi-a spus că vrea să mă răsplătească cu un echipament la echipa din Braşov, mi-a făcut mare plăcere că s-a gândit la noi.

Eu sunt şi directorul Centrului de Excelenţă din Braşov şi mi-aş dori ca, în viitor, să antreneze portarii de la loturile naţionale de excelenţă. Echipamentul este purtat de fetele de la Transilvania Braşov, junioare III, sunt fetiţe născute între anii 2003 şi 2006. Ne-am calificat la turneul semifinal, acum suntem la Turda şi bineînţeles că fetele sunt super încântate, le arăt fotografii cu Paula şi le spun că pot ajunge oricând acolo. M-am bucurat că Paula este un om de calitate, nu doar un sportiv, iar acum întoarce o parte din ce i-a oferit handbalul. Un gest extraordinar, copiilor le place atât de mult, încât nu se despart deloc de tricourile cu brand-ul Paula”, a declarat Lena Brebeanu.

Paula Ungureanu şi băiatul ei FOTO Mediafax



Trofeul Champions League îi lipseşte Paulei

Portarul CSM-ului se pregăteşte de partida retur din Franţa, cu Metz, ultimul pas înainte de Final Four-ul Champions League, trofeu care îi lipseşte Paulei din palmares. Chiar dacă nu a dat detalii despre gestul făcut, Ungureanu şi-a amintit de femeia care i-a îndrumat paşii spre handbal şi a vorbit şi despre tricourile cu numele ei. “ În copilărie, am început cu gimnastica. Doamna Lena Brebeanu m-a descoperit şi m-a ţinut la handbal. În Liga Naţională am debutat la 16 ani, la Rulmentul Braşov, cu domnul Bucă antrenor. Apoi am ajuns la Remin Deva şi de acolo ştie toată lumea parcursul meu. Aşa că îi voi fi toată viaţa recunoscătoare. Acum vreau să mă axez pe proiectele de viitor. Iubesc ceea ce fac, îmi doresc să practic handbalul la cel mai înalt nivel cât mai mult timp. Nu mă văd făcând altceva după ce mă retrag, vreau să dau handbalului ce mi-a dat şi el mie şi sper să câştig Liga Campionilor, cu CSM, că nu am acest trofeu”, a explicat Paula.

Paula Ungureanu şi-a lansat, la sfârşitul lunii ianuarie, brandul personal, PAULA, de care s-a ocupat RHF Sports & Management.

Lena Brebeanu şi tinerele handbaliste ale Transilvaniei Braşov